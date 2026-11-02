La Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia premia a Lara Izagirre, Mariana Soroa y Susana Hormilla

BILBAO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED) ha reconocido en su Premio Empresarial AED 2026, a Lara Izagirre Garizurieta, fundadora y directora de Gariza Produkzioak, Mariana Soroa Zubiría, Chief GRC & Internal Audit Officer de Faes Farma, y Susana Hormilla Martínez, directora de Innovación y Estrategia Corporativa de Biolan.

Según ha informado AED Bizkaia, el premio empresarial, que reconoce el talento, el liderazgo y la contribución de las mujeres al desarrollo empresarial de Bizkaia y Euskadi, alcanza veinte años de trayectoria, lo que, en palabras de su presidenta, Isabel Iturbe, es "una satisfacción y, sobre todo, una responsabilidad".

"Durante estas dos décadas hemos querido reconocer a mujeres que, desde sus empresas y organizaciones, están contribuyendo a transformar nuestra economía y nuestra sociedad. Necesitamos visibilizar sus logros, darles el reconocimiento que merecen y demostrar a las nuevas generaciones que el liderazgo femenino es imprescindible para construir un tejido empresarial más competitivo, innovador y sostenible", ha señalado.

Con este reconocimiento, la asociación vizcaína ha puesto el foco en "tres perfiles que representan distintas formas de ejercer el liderazgo empresarial: el emprendimiento y la proyección internacional de la industria audiovisual, la excelencia en la gestión corporativa y el gobierno empresarial, y la apuesta por la innovación, la ciencia y la internacionalización tecnológica".

Iturbe ha subrayado que las candidaturas premiadas "acreditan trayectorias profesionales de éxito, capacidad de liderazgo, compromiso con sus organizaciones e impulso de buenas prácticas empresariales que contribuyen a avanzar hacia una integración plena y efectiva de las mujeres en la empresa".

Así, se ha premiado a Lara Izagirre Garizurieta, fundadora y directora de Gariza Produkzioak, por representar el emprendimiento femenino en una industria "altamente competitiva e internacionalizada" como la audiovisual.

Con 25 años decidió poner en marcha su propio proyecto empresarial y en 2010 fundó Gariza Films, productora independiente y feminista con sede en Bizkaia. Desde entonces, han explicado desde AED, "ha construido una trayectoria de más de quince años que combina creación cinematográfica, gestión empresarial y proyección internacional".

También se ha reconocido a Mariana Soroa Zubiría, Chief GRC & Internal Audit Officer de Faes Farma, como "referente de liderazgo directivo" en el ámbito de la gestión corporativa, la auditoría, el cumplimiento normativo y la sostenibilidad.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Comercial de Deusto, inició su carrera profesional en auditoría financiera en Arthur Andersen/Deloitte. En 2005 se incorporó a Faes Farma, donde forma parte actualmente del Global Executive Team.

Asimismo, los premios reconocen en esta edición a Susana Hormilla Martínez, directora de Innovación y Estrategia Corporativa de Biolan, que "representa el liderazgo femenino en el ámbito de la biotecnología, la investigación aplicada y la innovación empresarial".

Doctora en Ciencias Biológicas y MBA Executive en Gestión Empresarial, su trayectoria combina investigación científica, gestión de I+D+i, emprendimiento y dirección estratégica, tanto en el ámbito público como en el privado. Antes de incorporarse a Biolan, desempeñó responsabilidades en Neiker-BRTA y Mugalbi Consultings.

El jurado de los premios ha valorado especialmente la trayectoria profesional de las candidatas, su capacidad de liderazgo y su contribución a la consolidación de organizaciones empresariales en las que "la innovación, la sostenibilidad, la excelencia en la gestión y el desarrollo del talento constituyen factores estratégicos".

La entrega de los Premios Empresariales AED 2026 tendrá lugar el próximo 1 de diciembre, a las 19.30 horas, en el Atrio del recientemente inaugurado Museo de Bellas Artes de Bilbao.