La asociación Montes Solidarios encenderá el alumbrado de Navidad en Vitoria-Gasteiz

Alumbrado navideño en Gasteiz - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Montes Solidarios será la encargada de encender la iluminación navideña de Vitoria-Gasteiz en el transcurso de un evento que tendrá lugar el jueves, 26 de noviembre, en la plaza de España, a partir de las 17.30 horas, aunque el momento central del acto, el encendido de las luces, se producirá a las 18.00 horas.

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha explicado que con esta designación el Ayuntamiento reconoce la labor que desarrolla esta entidad, "ejemplo de inclusión y solidaridad".

Etxebarria ha añadido que "gracias al compromiso de sus voluntarios y voluntarias, Montes Solidarios hace posible que personas con diversidad funcional disfruten de la montaña y de espacios naturales que sin su ayuda serían inaccesibles".

El acto de encendido tendrá un marcado carácter musical y reunirá a más de 300 voces con la participación del Teatro Musical Artea y de los coros Izartza y Taupada Txiki. Además, como es tradicional, la celebración incluirá también el reparto gratuito de 700 raciones de chocolate caliente.

Por otra parte, el Gobierno municipal sigue trabajando para mejorar la iluminación y la ambientación navideña para "llenar las calles de vida, actividad y atractivo" durante estas fechas. En este sentido, como novedad, la plaza de España contará este año con un árbol de Navidad luminoso de 13 metros de altura, que se sumará a las luces y velones instalados en fachadas, balcones y arcos.

A estas actividades se sumará el regreso de la noria. Tras el éxito del pasado año, la atracción volverá a instalarse en la plaza de la Virgen Blanca. Además, el Ayuntamiento impulsará nuevamente la instalación de un carrusel clásico para reforzar la ambientación festiva y la oferta de ocio familiar.