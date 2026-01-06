Asparrena (Álava) marca la temperatura más baja de Euskadi con 6,6 grados bajo cero

Varias personas disfrutan de la nieve en una calle de Vitoria (Álava), a 6 de enero de 2026 - Carlos González - Europa Press

VITORIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejo de Egino, perteneciente al municipio alavés de Asparrena, ha marcado en la madrugada de este martes la temperatura más baja de Euskadi con 6,6 grados bajo cero, seguido del puerto de Herrera, con -6,1 ºC, el concejo alavés de Antoñana (Campezo) con -5,6 ºC, Berastegi (Gipuzkoa) con -5,4 ºC, y Salvatierra con -4,9 ºC.

El Departamento vasco de Seguridad mantiene activado hasta las seis de esta tarde el aviso amarillo por nieve en el interior, ya que la cota de nieve está en torno a 200-400 metros, pudiendo estar más baja en el este de Gipuzkoa.

Desde las seis de esta tarde y hasta la medianoche estará activado también el aviso amarillo por temperaturas mínimas/heladas en en la zona de transición y en el eje del Ebro, mientras en el litoral y la zona cantábrica interior se activará desde las 21.00 hasta las 24.00 horas.

El aviso amarillo por temperaturas mínimas/heladas en la zona de transición y en el eje del Ebro estará activado hasta el mediodía de este miércoles, mientras en el litoral y en la zona cantábrica se desactivará a las 10.00 horas.

Por último, el aviso amarillo por nieve en el interior se activará de desde las 9.00 horas a las 15.00 horas de mañana. La cota de nieve podría situarse en torno a 400-600 metros a primeras horas de la mañana, subiendo a 800-1.000 metros al mediodía y 1.000-1.200 metros por la tarde.