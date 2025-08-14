Aste Nagusia de Bilbao contará con presencia policial las 24 horas y priorizará la prevención de agresiones machistas

Reunión de la Comisión para ultimar el dispositivo de seguridad de la Aste Nagusia de Bilbao - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

Arregi pide respeto a las personas que trabajan durante las fiestas "y, por supuesto, a la Policía Municipal y la Ertzaintza"

BILBAO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bilbao pondrá en marcha durante su Aste Nagusia un dispositivo de seguridad con presencia de patrullas de Policía Municipal y Ertzaintza en las principales zonas festivas "las 24 horas del día" y que priorizará la prevención de agresiones machistas y delitos de odio.

La capital vizcaína, que el sábado iniciará su Aste Nagusia, ha acogido este jueves la habitual Comisión de Coordinación de Seguridad, presidida por el alcalde, Juan María Aburto, y con participación del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, la concejal de Seguridad, Amaia Arregi, y mandos de Policía Municipal y Ertzaintza.

En ella se han ultimado los preparativos del operativo "conjunto y coordinado" que se ha establecido para la Aste Nagusia, adaptado a "la dimensión y a las características" de unas fiestas que, según ha recordado Amaia Arregi en su posterior presentación ante los medios, movilizan a más de un millón y medio de personas.

La concejal de Seguridad ha apelado a bilbaínos y visitantes a "vivir las fiestas con alegría, pero también con respeto y responsabilidad" y, de esta manera, contribuir a que "cada rincón de Bilbao sea un espacio seguro y acogedor".

Así, ha subrayado que "no hay lugar para la violencia, tampoco para las actitudes machistas o incívicas, ni para comportamientos que empañen lo que debe ser una celebración de todas y todos".

De este modo, ha pedido "respeto" para quienes trabajan en tareas de limpieza, emergencia, transporte público, hostelería "y, por supuesto, a agentes de la Policía Municipal y Ertzaintza, que velan por la convivencia y por el cumplimiento de la ley, los 365 días del año".

El operativo de seguridad diseñado estará activo desde el sábado y hasta el final de las fiestas y, según ha explicado Arregi, "refuerza la presencia en las zonas más concurridas, mejora la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia y pone el foco especialmente en la prevencia de cualquier agresión o comportamiento violento", con una especial sensibilidad hacia las agresiones machistas y los delitos de odio.

Agentes de Policía Municipal y Ertzaintza, tanto uniformados como de paisano, patrullarán por las principales zonas festivas las 24 horas del día. Se priorizará, como es habitual, la presencia policial en los puntos con mayor concentración de personas, como El Arenal, Casco Viejo, Plaza Circular, Campo Volantín, Plaza Erkoreka, Parque Europa, Abandoibarra, Doña Casilda, Plaza Moyúa o las barracas del Parque Etxebarria.

En estas zonas se trabajará para prevenir delitos y actuar ante su comisión. Entre los más habituales en fiestas destacan los hurtos y, de hecho, en la edición de 2024, de las 562 denuncias registradas por la Policía Municipal, el 72,6% (408) fueron hurtos, fundamentalmente de móviles y carteras.

Además, la Ertzaintza establecerá puntos de control en el acceso a estas zonas de gran afluencia, con el objeto de evitar el paso de vehículos, así como "filtrar" el acceso de personas que puedan portar algún arma u objeto peligroso.

Los ciudadanos que sean víctimas de algún hurto podrán interponer denuncias "al momento", al igual que en el caso de otros delitos leves de robos o daños cometidos por autor desconocido. Según ha indicado Arregi, "bastará con acercarse a un agente de Policía Municipal" o al Servicio Especial de Recogida de Denuncias habilitado en la Comisaría del Ayuntamiento.

El dispositivo de seguridad incidirá asimismo en la prevención y actuación contra las agresiones sexistas. En este sentido, se reforzará el número de agentes de paisano que realicen labores preventivas y de actuación inmediata dentro y fuera del recinto festivo, "implementando la videovigilancia como medida pasiva y activando, en caso necesario, todos los protocolos interinstitucionales".

El año pasado se denunciaron nueve delitos contra la libertad sexual, fundamentalmente por tocamientos, ante la Policía Municipal de Bilbao. Según ha reconocido la concejal e Seguridad, se trata de un tema que preocupa a los responsables municipales ya que, "aunque su incidencia sea baja en términos numéricos, su gravedad exige una respuesta firme, transversal y sostenida en el tiempo, más allá de lo puramente policial".

Por ello, se ha vuelto a impulsar la estrategia municipal de Prevención y Sensibilización contra las agresiones sexistas que aspira a involucrar a la ciudadanía para promover unos comportamientos y unas relaciones basadas en el respeto y la libertad y también contribuir a erradicar la violencia machista, presentada este pasado miércoles.

Al igual que en años anteriores, se ha planificado un servicio específico de atención presencial también en la Comisaría del Ayuntamiento, la más próxima al recinto festivo del Arenal, en horario de 22.00 a 6.00 horas.

Este servicio está enfocado a realizar la primera acogida y atención a posibles víctimas de violencias machistas en sus diferentes manifestaciones, personas especialmente vulnerables y víctimas de delitos o incidentes de odio racista, xenófobo, antigitano y LGTBIfóbico.

SEGURIDAD VIAL

Por otro lado, en materia de seguridad vial, se reforzarán los controles preventivos de alcoholemia y consumo de drogas. En este sentido, la Policía Municipal ha planificado más de 40 controles en diferentes puntos de la ciudad, mientras que la Ertzaintza hará lo propio en diversos puntos de acceso a la villa.

En 2024, se realizaron 465 pruebas de alcohol y 67 pruebas de drogas en los controles con el resultado de 12 pruebas positivas de alcohol y siete pruebas positivas de drogas.

En otro orden de cosas, la Policía Municipal controlará también la venta ambulante ilegal. En función de los datos aportados desde el Ayuntamiento, en la Aste Nagusia de 2024, se decomisaron 100 kilos de comida que se estaba vendiendo "sin ningún tipo de control sanitario". Además, se realizaron otros 30 decomisos de productos como tabaco, latas de cerveza o pirotecnia.

OBJETIVOS PERDIDOS Y HALLADOS

Por otro lado, en la Inspección de Udala de la Policía Municipal se pondrá de nuevo en marcha un Servicio Extraordinario de Objetos Perdidos y Hallazgos para "procurar la más inmediata devolución de cuantos objetos puedan perderse en el transcurso de las fiestas".

Este servicio, con atención presencial y telefónica, permanecerá abierto las 24 horas durante toda Aste Nagusia. A través de esta oficina, se recogieron el año pasado más 330 objetos, la mayoría documentación y carteras y móviles.

Asimismo, el Ayuntamiento destinará ambulancias y personal sanitario en Abando, Doña Casilda, las zonas de conciertos del Parque Europa y Abandoibarra, El recinto ferial del Parque Etxebarria y aledaños en horario de barracas.

Durante la Aste Nagusia, desde el Servicio de Bomberos de Bilbao se van a desarrollar diariamente una media de nueve servicios preventivo-operativos para "anticiparse a cualquier emergencia o situación de riesgo" que pueda darse dentro de los diferentes actos y recintos festivos y de barracas.

Para ello, diariamente se contará con guardias reforzadas tanto en el Parque central de Miribilla como en el Parque zonal de Deusto, con 40 efectivos de media. Dentro de estas dotaciones reforzadas de guardia, se ha previsto contar con una dotación de rescate acuático y buceo con presencia permanente en la Ría, con dos embarcaciones de salvamento.

En el caso de los fuegos artificales, el evento que diariamente congrega a más personas, se ha planificado un dispositivo preventivo especial, desde las 21.00 horas, con despliegue en la calle Esperanza, en la confluencia de Sendeja y Esperanza, en la Plaza Venezuela, en la zona de lanzamiento de fuegos y en el campo de baloncesto de Mallona, así como en la Ría entre los puentes del Arenal y Zubizuri.