Atacan a agentes de la Ertzaintza lanzándoles objetos al grito de "zipaios" y otros insultos

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

BILBAO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han sido atacados este pasado sábado de madrugada por unos jóvenes que les han lanzado objetos al grito de 'zipaios' y otros insultos. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, que ha informado del ataque, ha condenado esta nueva agresión ertzainas, a quienes ha mostrado su solidaridad.

Los hechos han ocurrido a las 05.35 horas en Getxo, cuando una patrulla de la Ertzaintza se encontraba realizando labores preventivas de paisano en un vehículo oficial sin distintivos. Unos jóvenes han identificado a los agentes y han comenzado a lanzarles objetos y a insultarles con gritos como "zipaios", "hijos de puta" y "asquerosos" .

La Ertzaintza está investigando los hechos para tratar de localizar e identificar a los agresores.

En un comunicado, el departamento de Seguridad ha expresado su "solidaridad y apoyo" a los ertzainas agredidos, y condenado esta nueva agresión contra agentes "que trabajan por garantizar la seguridad de las y los ciudadanos". Además, ha reiterado que este tipo de hechos "atentan contra la convivencia y las bases sobre las que se contruye".