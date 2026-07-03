Atacan con pintura roja la fachada del Ayuntamiento de Eibar (Gipuzkoa) - AYUNTAMIENTO EIBAR

SAN SEBASTIÁN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Desconocidos han atacado con pintura roja esta pasada madrugada la fachada del edificio consistorial de Eibar. El Ayuntamiento de la ciudad guipuzcoana ha expresado su "más firme condena" ante este "acto vandálico".

En un comunicado, desde el Consistorio han detallado que este ataque se produce pocos días después de la aparición de pintadas dirigidas contra el alcalde, Jon Iraola, y supone "un hecho especialmente preocupante", ya que "evoca tiempos que la sociedad eibarresa creía definitivamente superados, cuando el señalamiento y la intimidación trataban de imponerse al respeto, la convivencia y los principios democráticos".

Así, han recordado que "la discrepancia política forma parte de cualquier sociedad democrática y plural y constituye un elemento legítimo del debate público". Sin embargo, esa discrepancia "nunca puede traducirse en actos de intimidación, ataques contra las personas ni agresiones contra las instituciones que representan al conjunto de la ciudadanía".

El Ayuntamiento ha reafirmado su compromiso con "los valores que han definido siempre a Eibar: la convivencia, el respeto, la libertad y la pluralidad". Tal y como ha subrayado "estos principios son incompatibles con cualquier forma de violencia, coacción o señalamiento, y seguirán guiando la actuación de la institución municipal".

Por su parte, el alcalde, Jon Iraola, a través de sus redes sociales, ha condenado "enérgicamente" este acto vandálico y ha insistido en que "la discrepancia política es legítima, pero nunca puede expresarse mediante la intimidación ni mediante ataques a las personas o a las instituciones".