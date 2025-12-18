Atendidas en Basurto cinco monjas mayores de Belorado que estaban en condiciones insalubres en Orduña

Archivo - Hospital de Basurto (Bilbao) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cinco monjas de entre 87 y 101 años, que la Iglesia considera la "verdadera comunidad religiosa" del Monasterio de Belorado (Burgos) después de la excomunión de otras ocho, han sido trasladadas desde el convento de Orduña (Bizkaia), donde se encontraban en condiciones insalubres, al hospital de Basurto de Bilbao, para ser sometidas la revisión médica.

Según ha informado a Europa Press la Guardia Civil, agentes de la benemérita han realizado labores de apoyo a la comitiva judicial que esta mañana ha acudido al convento de Orduña, por orden del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao.

Al parecer, las monjas mayores se encontraban en "condiciones higiénico-sanitarias no adecuadas para las personas vulnerables", sin control médico y, además, había "muchas reticencias para que sus familiares pudieran visitarlas".

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao ha pedido apoyo de la Guardia Civil, como Policía Judicial, para trasladar a las religiosas al centro hospitalario para su revisión médica. La jueza, acompañada de la fiscal, se ha trasladado al convento de Orduña, acompañadas por los agentes, y al comprobar la situación en las que se encontraban las monjas, ha dado la orden de que fueran evacuadas a Basurto, donde alguna podría quedarse ingresada.