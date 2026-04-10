Atendidos por inhalación de humo tres adultos y un menor tras un incendio en un inmueble de Durango (Bizkaia)

Archivo - Bomberos trabajan en las labores de extinción de un incendio - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio registrado en la madrugada de este viernes en una vivienda de Durango (Bizkaia) ha provocado que las cuatro personas que se encontraban en el interior hayan sido atendidas por inhalación de humo, una de ellas menor de edad, según han informado desde el Departamento de Seguridad a Europa Press.

El fuego ha comenzado pasadas las 01.00 horas de este viernes, cuando según las mismas fuentes una vela ha caído sobre una alfombra del inmueble, situado en un quinto piso de la Avenida Askatasuna. La abundante humareda ha provocado que los cuatro afectados hayan sido atendidos en el lugar por los servicios sanitarios, tras lo que han sido trasladados al Hospital de Galdakao.

Los bomberos han sofocado el fuego sin que se hayan producido más daños personales ni haya habido una afección relevante al resto del edificio, han precisado.