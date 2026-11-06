Atropellado un varón de 75 años por una bicicleta y lesionado un ciclista tras sufrir una caída en Vitoria

VITORIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón, de 75 años de edad, fue atropellado por una bicicleta este pasado jueves en Vitoria y esta madrugada un ciclista de 18 años ha sufrido lesiones tras caerse de su bici, por lo que ambos han tenido que ser trasladados al hospital, según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

El atropello del varón de 75 años se produjo sobre las 12.00 horas, a la altura del número 80 de la calle Los Herrán, mientras que el ciclista sufrió las lesiones tras caerse de su bicicleta mientras circulaba por la calle Siervas de Jesús.

Además, este pasado jueves, al mediodía, un motorista, de 65 años, sufrió un alcance por parte de un turismo en la calle Venta de la Estrella y también tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario.