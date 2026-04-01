Aumentan un 11,8% en marzo las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Euskadi, tras contabilizarse 2.735 ventas

Archivo - Vehículo en exposición en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el País Vasco se han elevado a 2.735 unidades durante el pasado mes de marzo, lo que supone un aumento del 11,8% respecto al mismo mes del año anterior, según datos hechos públicos por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Por territorios, en Bizkaia se vendieron en marzo 1.466 turismos y todoterrenos, un 15% más que en el mismo mes de 2025, mientras que en Gipuzkoa las ventas ascendieron a 792, un 15,8% más que un año antes, y en Álava a 477, un 2% menos.

Por tipo de combustible, en Álava el 5% de los nuevos coches son diesel, un 9,8% de gasolina y un 85,1% del resto de combustibles. En este último apartado se incluyen los eléctricos puros (BEV), eléctrico de autonomía extendida (EREV), híbrido enchufable (PHEV) y no enchufable (HEV), hidrógeno (FCEV), GNC, GNL y GLP.

En Gipuzkoa, el 1,9% de las unidades matriculadas el pasado mes son diesel, un 13,2% de gasolina y un 84,8% de otros combustibles. En Bizkaia, el 2% de las nuevas matriculaciones son vehículos diesel, un 15% de gasolina y el 83% de otros combustibles.

De este modo, en lo que va de año la cifra de vehículos matriculados en Euskadi se sitúa en 6.998 unidades, suponiendo un incremento del 9,2% respecto al primer trimestre del pasado ejercicio.