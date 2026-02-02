Aumentan un 4% en enero las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Euskadi, tras contabilizarse 2.050 ventas

Archivo - Coche nuevo a la venta - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el País Vasco se han elevado a 2.050 unidades durante el pasado mes de enero, lo que supone un aumento del 4% respecto al mismo mes del año anterior, según datos hechos públicos por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Estos datos vascos son más positivos que los del conjunto del Estado, donde se vendieron 73.103 unidades, un 1,1% más que en enero de 2025. "El cierre casi plano es un buen dato si tenemos en cuenta que, en el mismo mes de 2025, se sumaron 3.995 unidades extraordinarias como consecuencia de la DANA con las ayudas del Plan Reinicia Auto. De hecho, sin el efecto DANA, el mercado crecería el pasado mes un 7%", han indicado las asociaciones.

Por tipo de combustible, se matricularon el pasado mes en el País Vasco 345 unidades de gasolina (-31,1% respecto a 2025), 63 turismos diésel (-27,6%) y 1.642 del resto de combustibles (+18,6%). En este último apartado se incluyen los eléctrico puro (BEV), eléctrico de autonomía extendida (EREV), híbrido enchufable (PHEV) y no enchufable (HEV), hidrógeno (FCEV), GNC, GNL y GLP.