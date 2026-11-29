Autobús turístico - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bilbao City View, el autobús turístico de Bilbobus, pondrá en marcha por segundo año consecutivo un servicio especial de Navidad que permitirá recorrer las principales calles de Bilbao para contemplar la iluminación festiva. Los recorridos comenzarán el viernes, 4 de diciembre, y estarán disponibles hasta el domingo 27, con excepción del viernes 25.

Según ha informado el consistorio, el servicio funcionará todos los fines de semana, de viernes a domingo, así como los días 7 y 8 de diciembre, con tres salidas diarias previstas a las 18.00, 19.00 y 20.00 horas.

El trayecto, de aproximadamente 55 minutos de duración, comenzará y finalizará en el Museo Guggenheim y atravesará algunos de los principales enclaves de la ciudad, como Abandoibarra, Sagrado Corazón, Gran Vía, plaza Elíptica, plaza Circular, el Ayuntamiento, el Arenal, el muelle de Ripa y plaza Euskadi, entre otros puntos.

Los billetes tienen un precio de cinco euros y pueden adquirirse desde el próximo viernes a través de la página web de Bilbao City View. Las plazas son limitadas y es necesario realizar una reserva.

Por otro lado, el consistorio ha recordado que toda la flota de vehículos de Bilbobus se sumará un año más a la campaña navideña, con el objetivo de contribuir a ambientar las calles de la ciudad y poner en valor el servicio que presta diariamente para facilitar la movilidad y la vida de los vecinos de Bilbao.

El autobús turístico dispone de dos pisos, con una planta superior panorámica y descubierta, asientos ergonómicos, rampa de acceso y espacio reservado para sillas de ruedas.

Asimismo, incorpora diferentes herramientas destinadas a mejorar la accesibilidad, entre ellas bucles magnéticos, el servicio Svisual de interpretación en vídeo para personas sordas, Map's Voice, una plataforma web inclusiva que facilita información ampliada sobre el servicio y su recorrido, e información en lectura fácil, ha indicado.