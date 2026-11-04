La autopista AP-8 registra cinco kilómetros de retenciones en Irun, en sentido Francia, por afluencia de camiones

Afluencia de camiones en la AP-8
Afluencia de camiones en la AP-8 - TRÁFICO
Europa Press País Vasco
Publicado: miércoles, 4 noviembre 2026 13:34
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SAN SEBASTIÁN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autopista AP-8 registra este miércoles a primera hora de la tarde cinco kilómetros de retenciones a su paso por la localidad guipuzcoana de en Irun, en sentido Francia, por la gran afluencia de camiones.

Según informa la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, en el kilómetro cero de la AP-8, en Irun (Gipuzkoa), pasadas las 13.30 horas, se registran hasta cinco kilómetros de retenciones en sentido Francia por la afluencia de camiones.

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