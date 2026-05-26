Carril bici en la Avenida Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Avenida Gasteiz de la capital alavesa sufrirá nuevas afecciones al tráfico por las obras del bicicarril que se llevarán a cabo estos 28 y 29 de mayo, para continuar con los trabajos vinculados a la implantación del nuevo bicicarril de la avenida con la ejecución de labores de fresado y asfaltado en distintos puntos de la calzada.

Según ha informado el Ayuntamiento, las actuaciones afectarán principalmente a dos tramos de aparcamiento: el situado en el lado oeste entre Adriano VI y Beato Tomás de Zumárraga, y el del lado este entre Lascaray y Madre Vedruna.

Además, se asfaltarán varias zonas de la mediana vinculadas a los nuevos refugios peatonales y la zanja de semaforización del cruce con Pintor Díaz de Olano. Durante los trabajos se mantendrá siempre, al menos, un carril abierto por sentido, aunque podrán producirse afecciones puntuales y ralentizaciones del tráfico.

A partir del jueves continuarán los trabajos de pintura y señalización, que implicarán cambios progresivos en la ordenación de la calzada, con la eliminación temporal y definitiva de algunas plazas de aparcamiento y la habilitación de nuevos carriles de circulación y estacionamiento.

Las actuaciones se desarrollarán por tramos y continuarán durante las próximas semanas. El primer ámbito de trabajo será el lado este entre Lascaray y Madre Vedruna, para continuar posteriormente en otros puntos de la avenida.

Además, a partir del 1 de junio, se trasladará provisionalmente unos metros la parada de autobús de Pintor Díaz de Olano con motivo de las obras previstas en ese entorno. La parada provisional será compartida por Tuvisa y Alavabus.