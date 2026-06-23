Aviso por medusas en las playas vizcaínas de Aritzatxu, Laga, Isuntza y Karraspio

Archivo - Playa de Bakio (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo
BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Cruz Roja ha advertido de la presencia de medusas en las playas vizcaínas de Aritzatxu, Laga, Isuntza y Karraspio, donde ondea la bandera amarilla, por lo que se recomienda entrar en el agua con precaución.
A las cinco de la tarde de este martes, el baño está prohibido únicamente en la playa vizcaína de Toña, donde ondea la bandera roja, mientras que, además de en los arenales de Aritzatxu, Laga, Isuntza y Karraspio, hay también bandera amarilla en Las Arenas y Ereaga.
En el resto de playas, La Arena, Arrigunaga, Gorrondatxe (Azkorri), Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Bakio, Laidatxu, San Antonio, Laida, Ea, Ogella y Arrigorri la bandera es verde, por lo que el baño es libre.
La próxima bajamar será a las 17.30 horas. La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 21 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 32 grados.