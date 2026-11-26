Jornadas De Concienciación Y Sensibilización Social De La AVT En San Sebastián. - AVT

SAN SEBASTIÁN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Lucía Ruiz, ha pedido al Gobierno Vasco "rigor" y ha subrayado que no creen en una reinserción "construida sobre peticiones de perdón de formulario, cartas que parecen redactadas con chat GPT carentes de sinceridad y que no responden a un verdadero sentimiento ni de reflexión ni de arrepentimiento y de una asunción de responsabilidades".

La AVT ha celebrado sus XII Jornadas de Concienciación y Sensibilización Social en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, bajo el título 'El hoy de las víctimas jurídica y socialmente', organizadas con la colaboración de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT).

Ruiz, que ha inaugurado la jornada junto al alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, y la presidenta de la APAVT, Mónica Muñoz, ha reivindicado los derechos de las víctimas del terrorismo y ha incidido en la "responsabilidad de transmitir lo ocurrido sin tergiversaciones".

En esa línea, ha recordado que, tras 15 años desde la desaparición de ETA, las víctimas siguen reclamando "atención, justicia y conocer la verdad" porque, según ha dicho, "el final del terrorismo no puede convertirse en el principio del olvido".

"El derecho a la verdad no prescribe, no se amnistía ni se negocia", ha resaltado, al tiempo que ha reclamado que las instituciones "doten de los recursos necesarios para la investigación de los atentados, faciliten el acceso a los archivos y refuercen la colaboración con la justicia".

Asimismo, la presidenta de la AVT ha mostrado su preocupación por la política penitenciaria del Gobierno Vasco, así como por la "falta de transparencia" en la comunicación de determinadas decisiones que afectan a los presos de ETA.

"No queremos que los terroristas cumplan un día más de lo que legalmente le corresponde en prisión, pero tampoco un día menos. Queremos que se respete la ley y que las decisiones se adopten con rigor y estén suficientemente motivadas y que exista un control efectivo", ha subrayado.

Tras resaltar que la reinserción "no puede medirse únicamente por declaraciones", ha reclamado "hechos: el repudio del terrorismo, perdón individualizado a las víctimas y colectivo activa real y verificable con la justicia".

Asimismo, ha reclamado que quien tenga información que pueda ayudar a esclerecer un atentado la aporte porque, tal y como ha recalcado, "no podemos hablar de reinserción al margen del daño causado ni de las víctimas, que siguen esperando respuestas".

Ruiz ha pedido también una reforma que "reconozca expresamente a las víctimas la posibilidad de recurrir las progresiones a tercer grado y las decisiones de aplicación del artículo 100.2" y, en este último caso, ha defendido que el recurso "tenga efectos suspensivos hasta que se pronuncie el juez de vigilancia penitenciaria".

"Las víctimas no pueden ser relegadas a ser meras espectadoras en decisiones que inciden tan directamente en su derecho a la justicia", ha sostenido, al tiempo que ha incidido en que "importa cómo se comunican estas decisiones" y ha criticado que con esta fórmula de comunicados el Gobierno Vasco "pretende dirigir el discurso público sobre su politica penitenciaria y dificulta nuestra labor de información y acompañamiento a las víctimas". "Tener competencias significa también asumir la responsabilidad de no añadir un dolor", ha añadido.

Asimismo, la presidenta de la AVT ha defendido la independencia de las víctimas frente a los intereses políticos y electorales, insistiendo en que sus derechos deben ser respetados con independencia de quién gobierne y sin quedar condicionados por el calendario electoral.

MESAS REDONDAS

La primera mesa, 'La realidad de la política penitenciaria actual en el País Vasco', ha contado con la intervención de José Luis Castro de Antonio, juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, y ha estado moderada por la abogada de la AVT Carmen Ladrón de Guevara. Durante esta sesión se ha abordado la situación penitenciaria actual y las garantías que deben acompañar al cumplimiento de las condenas.

Asimismo, se ha abogado por una reforma legislativa que permita a las víctimas del terrorismo recurrir las progresiones a tercer grado y las aplicaciones del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Posteriormente, la psicóloga de la AVT María Juan ha moderado la mesa de testimonios, protagonizada por José Motos Iceta, hijo de Lorenzo Motos, asesinado por ETA en 1980, y Albino Machado Pires, víctima del terrorismo de ETA en 1996.

La tercera mesa ha abordado las consecuencias sociales del terrorismo y el papel de las asociaciones, con la participación de Beatriz Benavente Armella, coordinadora del Departamento Psicosocial de la AVT. En ella se ha puesto de relieve la importancia de la atención psicológica y social, así como del acompañamiento integral a las víctimas del terrorismo y sus familiares.

El encuentro ha concluido con las intervenciones de Mónica Muñoz Araujo y Lucía Ruiz García, quienes han puesto el broche final a una jornada dedicada a la reflexión, el reconocimiento y la defensa de los derechos de las víctimas.