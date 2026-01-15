El Ayuntamiento de Abanto Zierbena (Bizkaia) compra el antiguo cine de Sanfuentes por 172.000 euros

Antiguo cine de Sanfuentes - AYUNTAMIENTO DE ABANTO ZIERBENA

BILBAO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Abanto Zierbena (Bizkaia) ha realizado la compra del antiguo cine de Sanfuentes por 172.618 euros, su precio de tasación, y ahora se iniciará un proceso participativo para decidir su futuro, según ha informado el Consistorio.

El pleno municipal del 10 de julio había aprobado la modificación presupuestaria para poder realizar esta operación y, posteriormente, el arquitecto municipal ha realizado un estudio de las características del edificio y del suelo en el que está asentado para, después, en un siguiente paso, llevar a cabo un proceso participativo y decidir así su futuro.

El alcalde de Abanto Zierbena, Iñaki Urrutia del Cura, y la concejala de Empleo, Desarrollo Económico, Comercio y Turismo, Maitana Martínez Goiri, han visitado este jueves las instalaciones para dar a conocer la compra, una iniciativa que está en el Plan de Legislatura del equipo de gobierno.

En palabras del alcalde, se trata de "un espacio que forma parte de la memoria colectiva de Abanto Zierbena". "Durante años fue un lugar de encuentro, de cultura y de vida social, y somos conscientes del valor simbólico y emocional que tiene para muchas generaciones", ha añadido.

Urrutia ha indicado que con el proceso participativo que se iniciará para decidir su futuro se pretende "escuchar a vecinos, asociaciones culturales, entidades sociales, jóvenes, mayores y a todas aquellas personas que tengan ideas, propuestas o inquietudes sobre cómo convertir este espacio en un lugar útil, vivo y sostenible".

"La participación ciudadana no es solo un compromiso de este equipo de gobierno, sino una herramienta fundamental para construir un municipio más cohesionado, más transparente y más democrático", ha dicho, por su parte, la concejala.

En la actualidad el edificio se encuentra en desuso y deteriorado por el paso del tiempo. Sin embargo, su ubicación y características, lo convierten "en una oportunidad para redefinir la zona".

El antiguo cine de Sanfuentes es un edificio del municipio cuyo valor histórico es reconocido por los vecinos del enclave. Desde su construcción en 1949 hasta su abandono alrededor de 1990, acogió actividades con finalidad cultural que marcaron la vida social de los habitantes del barrio de Sanfuentes.

En la actualidad, su estado de abandono no responde al valor histórico que le acompaña, por tanto, con la finalización del proceso participativo que se pondrá en marcha, se recuperará la zona junto a las antiguas escuelas del barrio, la iglesia y el frontón.