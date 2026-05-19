El Ayuntamiento de Barakaldo abrirá una oficina de atención preferente para personas mayores, con ayuda personalizada

Archivo - Herriko Plaza de Barakaldo. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo pondrá en marcha una oficina de atención preferente para personas mayores, que contarán con ayuda personalizada e información, con el objetivo de facilitarles los trámites con la administración.

La iniciativa ha sido trasladada este martes por la alcaldesa, Amaia del Campo, a la Plataforma de Pensionistas de Barakaldo, colectivo que había solicitado la apertura de este servicio para poder relacionarse de manera "más cómoda y accesible" con la administración.

Del Campo ha agradecido a la Plataforma de Pensionistas su propuesta, ya que "es una herramienta que puede ser muy útil para acercar aún más la administración a las personas mayores" y le ha explicado que ya se está trabajando para hacerla realidad y "las personas mayores que lo necesiten puedan contar con una ayuda personalizada e información", según ha informado el Ayuntamiento.

La alcaldesa ha insistido en que el Consistorio siempre ha estado dispuesto a poner en marcha medidas que puedan facilitar los trámites a las personas mayores y evitar así "la brecha digital que en muchas ocasiones hace que las personas mayores no se atrevan a realizar trámites con la administración".

Con este objetivo, ha recordado, se habilitó a través del 010 o el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) la venta del Bono Barakaldo para personas que "no se manejaban con la aplicación digital" y personal de Inguralde resuelve las dudas que puedan surgir en los trámites de las oficinas electrónicas.

La propuesta de la Plataforma de Pensionistas, ha concluido la alcaldesa, "nos ha parecido una muy buena idea porque precisamente hacer de Barakaldo una ciudad cada vez más accesible es uno de los objetivos por lo que estamos trabajando".