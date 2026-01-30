Ayuntamiento de Barakaldo condena la agresión sexual sufrida por un hombre y expresa su apoyo a la víctima

BILBAO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha condenado la agresión sexual sufrida por un hombre en el municipio y ha expresado su apoyo y solidaridad con la víctima.

Un hombre, de 43 años de edad, fue detenido este pasado jueves en Bilbao, acusado de un delito contra la libertad sexual, por intimidar con un cuchillo, intentar estrangular y agredir sexualmente a otro hombre en un edificio abandonado de Barakaldo, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos tuvieron lugar este pasado miércoles por la tarde en un edificio abandonado del barrio Lutxana de Barakaldo, donde la víctima y el agresor habían acudido a pernoctar.

A través de las redes sociales, el Consistorio de Barakaldo ha rechazado "cualquier forma de violencia sexual" y ha reiterado su compromiso con "una ciudad basada en el respeto, la libertad y la convivencia".