El Ayuntamiento de Bilbao organiza una conferencia sobre el papel del periodismo en contextos de emergencias

Archivo - La editora gráfica de 5W, Anna Surinyach, durante el evento ‘El compromiso de la fotografía y ‘El viejo periodismo’, presentado por la revista 5W - Patricia Galiana - Europa Press - Archivo

BILBAO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha organizado la conferencia "¿Cómo contar las emergencias? Retos y responsabilidades del periodismo", un encuentro que tendrá lugar el próximo martes, 13 de octubre, a las 18.30 horas, en el Centro Municipal de San Ignacio, con entrada libre hasta completar aforo.

La actividad propone "una reflexión sobre el papel del periodismo en un contexto internacional marcado por los conflictos armados, crisis humanitarias, desplazamientos forzosos, catástrofes naturales y otras emergencias de creciente complejidad", según ha informado el consistorio.

A partir de esta realidad, la conferencia abordará cuestiones relacionadas con la forma en que se narran estos acontecimientos y la responsabilidad de quienes informan sobre situaciones que afectan a millones de personas en el mundo.

La sesión estará a cargo de Anna Surinyach, fotoperiodista y editora gráfica de Revista 5W, y Agus Morales, periodista, escritor y director de esta publicación especializada en periodismo internacional. Ambos compartirán su experiencia profesional y reflexionarán sobre "los desafíos éticos y periodísticos que plantea la cobertura de las emergencias humanitarias, así como sobre las historias de vida que existen detrás de los grandes acontecimientos", ha indicado el ayuntamiento.

Al finalizar la conferencia, Anna Surinyach y Agus Morales ofrecerán una visita guiada a la exposición "Cuando todo se derrumba", una muestra incluida en el programa municipal Expodistrito.

La exposición reúne 36 fotografías realizadas por Anna Surinyach en distintos escenarios internacionales, entre ellos República Centroafricana, Colombia, Sudán del Sur, Grecia, Bangladesh, Nigeria, Chad o el mar Mediterráneo. Las imágenes se presentan acompañadas de textos de Agus Morales, configurando un recorrido que invita a reflexionar sobre la manera en que las personas afrontan situaciones de crisis y emergencia.

PONENTES

Anna Surinyach (Barcelona, 1985) es fotógrafa documental y editora gráfica de la revista especializada en información internacional 5W. Ha coordinado proyectos audiovisuales para Médicos Sin Fronteras, Oxfam-Intermón y Expertise France. Es coautora del libro "El compromiso de la fotografía" y su obra ha sido publicada en medios internacionales y sus fotografías han sido expuestas en varias ciudades del mundo.

Ha codirigido los documentales Misbah y #Boza. Ganó el Premio Desalambre a la Perseverancia concedido por eldiario.es en 2020 y recibió el premio Buenas prácticas en comunicación no sexista para un fotoperiodismo comprometido e inclusivo en 2021.

Agus Morales (El Prat de Llobregat, 1983) es periodista, escritor y director de la Revista 5W. Es autor de los libros de no ficción "Cuando todo se derrumba" (Libros del K.O., 2021) y "No somos refugiados" (Círculo de Tiza), este último traducido al inglés, italiano y polaco.

Es también autor de la novela "Ya no somos amigos" (Temas de hoy, 2022). Fue corresponsal de la Agencia EFE en el Sur de Asia (2007-2012) y trabajo tres años en Médicos Sin Fronteras. Ha colaborado con medios como The New York Times, Gatopardo, eldiario.es, Cadena Ser, TV3. Ganó el Premio Ortega y Gasset en 2019 con la crónica "Los muertos que me habitan".