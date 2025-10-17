Ayuntamiento de Bilbao renovará el quiosco del parque de Doña Casilda y volverá a licitarlo para explotación hostelera

BILBAO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao renovará el quiosco del parque de Doña Casilda y volverá a sacarlo a licitación para su explotación nuevamente como establecimiento hostelero.

Según ha informado el consistorio, este domingo, 19 de octubre, a la finalización de la concesión pública, el quiosco del parque de Doña Casilda cerrará temporalmente para ser renovado.

La concesión que ahora finaliza ha estado vigente durante veinte años, desde julio de 2005. Por acuerdo entre las partes, los últimos meses -desde el 1 de julio de 2025 y hasta la fecha- se ha prorrogado, lo cual ha permitido mantener abierto el local durante el verano.

DAÑOS EN LA ESTRUCTURA

Con motivo de la finalización de la concesión, la Dirección de Espacio Público encargó un informe técnico sobre la situación del edificio, con el fin de determinar las necesidades y trabajos de puesta a punto requeridos antes de volver a abrir el quiosco.

Tras una primera inspección se pudieron apreciar daños en la estructura causados por un árbol que crece prácticamente encima de la construcción. Esto ha motivado la necesidad de elaborar un proyecto 'ad hoc' de una mayor envergadura de lo que se esperaba inicialmente.

El Ayuntamiento trabaja ahora en la redacción de ese proyecto, que saldrá a licitación en los próximos meses, y que tiene como objetivo hacer compatible la apertura del nuevo establecimiento con la supervivencia del árbol.