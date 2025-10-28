El Ayuntamiento dinamiza el programa Barakaldo Natura Basatia con seis rutas gratuitas para disfrutar el entorno natural

BILBAO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barakaldo ha puesto en marcha el primer bloque del programa de dinamización para la red de caminos Barakaldo Natura Basatia, una iniciativa que busca promover el conocimiento y el disfrute del entorno natural del municipio a través de salidas guiadas de senderismo, trail-running, BTT y acciones formativas.

El programa, que se desarrollará entre noviembre y diciembre, ofrecerá tres actividades mensuales con plazas limitadas y dirigidas tanto a público familiar como aficionado al deporte al aire libre.

Barakaldo Natura Basatia es una propuesta de dinamización que combina deporte, naturaleza y educación ambiental, acercando a la ciudadanía a los valores ecológicos e históricos de Barakaldo.

Tras destacar que "el 63% del territorio barakaldés es natural", el concejal de Alcaldía, Gorka Zubiaurre, ha explicado que, a través de este programa de dinamización, el Ayuntamiento "refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la promoción de un ocio activo y saludable, y da a conocer el patrimonio natural de Barakaldo no solo en la ciudad, sino también fuera de ella".

"Queremos que los barakaldeses redescubran su entorno natural a través de rutas accesibles, sostenibles y llenas de historia", ha destacado Zubiaurre.

El programa de actividades, que se realizará de noviembre a diciembre, ofrece "una completa agenda para los amantes del deporte y la naturaleza", ha destacado el edil de Alcaldía.

En noviembre se dará inicio a las actividades el domingo 2 con la Salida BTT Track Errekatxo, una ruta en bicicleta de tres horas con guía, soporte mecánico, avituallamiento y opción de ducha en Errekatxo.

Le seguirá el sábado 15 la Salida BTT Barakaendur, un recorrido tipo enduro con apoyo técnico, guía y pintxo-pote final, y cerrará el mes el domingo 30 con la Salida de senderismo Track PR-101, una excursión familiar de tres horas con guía y avituallamiento en El Regato.

En diciembre, las actividades comenzará el miércoles 3 con el taller teórico Recuperación y mantenimiento de caminos, una sesión formativa de dos horas sobre conservación de sendas. Continuará el domingo 14 con la ruta Senderismo Track PR-210 + Ferrería, que incluye visita guiada al Centro Cihma y avituallamiento, y finalizará el domingo 28 con la BTT + Senderismo Track Argalario Igoera, una actividad conjunta de despedida del año de tres horas y media con guías, avituallamiento y servicio de duchas opcional.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Las actividades son gratuitas, pero con plazas limitadas, por lo que será imprescindible reservar plaza a través de la plataforma www.rockthesport.com.

Según ha advertido Zubiaurre, el calendario podrá sufrir modificaciones en función de las condiciones meteorológicas u otras causas ajenas a la organización.