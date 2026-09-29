Ayuntamiento de Hondarribia pide reflexionar tras morir abatido por un agente una persona "de especial vulnerabilidad"

Ayuntamiento de Hondarribia - AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA

SAN SEBASTIÁN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad gipuzkoana de Hondarribia ha apelado a la "reflexión" tras la muerte de una persona "de especial vulnerabilidad" este pasado lunes en la localidad como consecuencia de un disparo de una agente de la Policía Local tras haber intentado el fallecido agredir con un arma blanca a una agente de la Ertzaintza.

El Consistorio ha hecho pública una declaración institucional para trasladar su "profundo pesar y dolor" por el fallecimiento de esta persona y mostrar su "condolencias y solidaridad a sus familiares, amistades y allegados, así como a todas las personas afectadas por este doloroso suceso".

A juicio de la Corporación municipal "este fallecimiento exige una profunda reflexión por parte de todos". "Cuando una persona que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad pierde la vida en circunstancias como estas, debemos reflexionar, como sociedad y como institución, sobre si hemos proporcionado a esa persona la ayuda y la atención que necesitaba, y sobre si los recursos, mecanismos de coordinación y sistemas de atención de los que disponemos para hacer frente a situaciones complejas han sido suficientes", se añade en el texto.

Además, se recuerda que "la Ertzaintza ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido". La Corporación Municipal considera "imprescindible que los hechos sean esclarecidos con rigor, transparencia y con todas las garantías" y se apuesta porque el Consistorio sea "parte activa" de la investigación para "establecer los medios adecuados para evitar que se repitan".

Finalmente, la Corporación municipal quiere trasladar un mensaje de "respeto, prudencia y unidad ante este fallecimiento", que ha provocado "un profundo pesar y preocupación".