Ayuntamiento no contempla el pago con Barik en Bilbaobizi, que no enfoca a turistas para no competir con comercio local

BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao no contempla, a día de hoy, el pago con la tarjeta Barik en el servicio municipal de préstamo de bicicletas Bilbaobizi, que "no está enfocado para los turistas", para "no competir con los comercios que ofrecen servicio de alquiler de bicis en la ciudad", según ha explicado el concejal adjunto de Movilidad y Sostenibilidad, Álvaro Pérez.

El pleno ordinario de este jueves, presidido por una mujer por primera vez desde que se instauró la democracia --ya que la primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Amaia Arregi, ha estado al frente de la sesión debido a que el alcalde, Juan Mari Aburto, está convaleciente de una intervención quirúrgica--, ha debatido una moción del PP que pedía habilitar el pago con la tarjeta "Barik" del servicio público municipal de alquiler de bicicletas Bilbaobizi.

Finalmente, ha salido adelante una enmienda de modificación del equipo de Gobierno (PNV y PSE) por la que se insta a la Junta de Gobierno Local a "adaptar, en función de la evolución del servicio Bilbaobizi", los diversos medios de pago para conseguir el objetivo marcado por la Corporación.

En la defensa de su moción, la portavoz del PP, Raquel González, ha destacado que el servicio de préstamos de bicicletas Bilbaobizi tiene cada vez "una mayor aceptación por el conjunto de bilbaínos y de quienes nos visitan" y ha recordado que Bilbaobizi tiene habilitado sus sistema tecnológico para el pago con la tarjeta Barik, lo que supone "un motivo más para posibilitar esta opción de pago de manera efectiva cuanto antes", ya que la inversión económica "ya está hecha".

Por otro lado, ha señalado que las oficinas municipales están cerradas "casi todas las tardes y los fines de semana", lo que hace que "cualquier turista de fin de semana no pueda utilizar, aunque quiera", las bicis del servicio municipal, o que personas de otros municipios que vienen a Bilbao "no puedan desplazarse en bicicleta, puesto que antes deberían pasar por la oficina".

Por su parte, el concejal de EH Bildu Bruno Zubizarreta ha considerado que la propuesta del PP no es "inadecuada" porque, de esta forma, el servicio "se integraría de facto en la red de transportes públicos de Bilbao", aunque ha reconocido que les genera "una serie de interrogantes a la hora de su puesta en marcha de una forma eficaz".

En ese sentido, cree que se debería utilizar la Barik personalizada (con foto) para identificar quién la usa, tal y como se hace en la actualidad con el servicio de "Bilbaobizi", así como establecer un precio por uso (tiempo/distancia), ya que una subida de precios podría "desincentivar el uso de la bicicleta pública". Por ello, ha planteado poner en marcha de un estudio técnico que resuelva las cuestiones sobre la viabilidad de la propuesta de los populares.

La portavoz de Elkarrekin, Ana Viñals, ha dicho que "todo lo que sea fomentar, facilitar e incrementar el uso de la bicicleta será siempre positivo" Bilbao, por lo que ha considerado "positivo seguir adoptando medidas que faciliten el incremento del número de usuarios del servicio de Bilbaobizi". En su opinión, la propuesta del PP "puede facilitar un poco más la plena y necesaria integración de la bicicleta pública dentro del Transporte Público que opera en Bilbao" y, en ese sentido, ha dicho no entender que en la enmienda del equipo de Gobierno se plantee esperar a la "evolución del servicio".

En su respuesta a los grupos, el concejal adjunto de Movilidad y Sostenibilidad, Álvaro Pérez, ha recordado que la cuota de Bilbaobizi es anual y con un importe de 20,20 euros, que se abona en un solo pago, a través de tarjeta bancaria o pago domiciliario, y ahora también a través de app.

Así mismo, ha indicado que, para realizar la inscripción en estos momentos, es necesario solicitar cita previa, para poder controlar los aforos, lo se puede hacer a través de la página web del Ayuntamiento. Bilbaobizi, ha recordado, cuenta con más de 500 bicicletas en la calle y mas de 26.000 usuarios.

"NO COMPETIR CON EL COMERCIO LOCAL"

En cuanto a la propuesta de los populares, Pérez ha precisado que el servicio Bilbaobizi "desde el primer momento no se ha enfocado para turistas", sino que "se ha tenido en cuenta la necesidad de no competir con los comercios que ofrecen servicio de alquiler de bicis en la ciudad", ya que "el coste único de 20,20 euros y la plena disponibilidad de uso sería imposible de igualar por parte de estos comercios para los que el alquiler es una entrada de ingresos importante".

En ese sentido, ha dicho que el Ayuntamiento "no va a competir con el comercio local". "Todo lo contrario, lo que hacemos es apoyarlo, y que los que nos visiten hagan uso de sus servicios, del alquiler privado, y que los usuarios de Bilbaobizi se animen a comprar su bicicleta privada". Por ello, ha recordado que en los presupuestos se han incluido tanto subvenciones para compra de bici como para arreglos, porque es "la mejor forma de apostar y apoyar una movilidad sostenible y saludable".

Por otro lado, en cuando a las modalidades de pago con Barik, ha señalado que la tarjeta personalizada "sería la única coherente con en el servicio, ya que el usuario dado de alto debe estar registrado y es intransferible el uso a terceros".

Así mismo, ha reconocido que el sistema cuenta con la habilitación tecnológica para el pago mediante la tarjeta Barik, pero, "al ser un único pago, todavía no tiene recorrido".

Tras insistir en que, actualmente, el sistema de préstamo de bicicletas municipal sólo contempla el uso de abonados sin el pago por trayecto, ha dicho que, "en caso de que se incluyeran nuevos servicios, podrían incluirse cobros adicionales al bono, requiriendo la gestión de pagos puntuales por personas usuarias del servicio".

Por ello, ha añadido, "los puntos de préstamo serán compatibles con el sistema Barik, para lo cual el Ayuntamiento de Bilbao alcanzaría con el Consorcio de Transportes de Bizkaia los convenios respectivos".