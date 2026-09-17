Ayuntamiento de Pasaia reclama a la Diputación dar "marcha atrás" en los "recortes" en las líneas de autobús

El alcalde de Pasaia, Teo Alberro. - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad guipuzcoana de Pasaia, Teo Alberro, ha reclamado a la Diputación foral de Gipuzkoa que "dé marcha atrás en los recortes previstos en las líneas de autobús".

En un comunicado, Alberro ha trasladado su "preocupación y malestar ante los cambios previstos en varias líneas de Lurraldebus que afectan gravemente a Pasaia y que entrarán en vigor el próximo 1 de octubre", ha reclamado que se dé marcha atrás en estos "recortes" y ha anunciado que ha enviado una carta a la diputada foral de Movilidad de Gipuzkoa, Azahara Dominguez, pidiéndole "que no aplique los recortes previstos y que tenga en cuenta las necesidades planteadas por el Ayuntamiento ya en 2024, cuando tuvo conocimiento de los cambios".

Según ha detallado, "las modificaciones afectan a tres líneas centrales para la movilidad en Pasaia: la reducción de frecuencias de la E09, que conecta San Pedro con San Sebastián; el alargamiento del recorrido de la conexión de Donibane con la zona hospitalaria, que incorporará Errenteria al itinerario; y la pérdida de la conexión de la E07 entre San Pedro, Antxo y San Sebastián, con afecciones también a la intermodalidad".

El alcalde considera "especialmente grave esta decisión teniendo en cuenta que se trata de tres líneas que han incrementado su número de personas usuarias año tras año, lo que demuestra la demanda existente y la importancia de estos servicios para la movilidad de las y los pasaitarras".

Concretamente, ha recordado que, según datos oficiales, "entre 2024 y 2025 el número de personas usuarias de la línea E03 aumentó un 10%, el de la E07 un 17% y el de la E09 un 4,5%".

Alberro se ha mostrado especialmente preocupado por la línea E09 que conecta directamente San Pedro con San Sebastián y "cuya frecuencia pasará de los actuales 15 minutos a 20 minutos y, los domingos, de los actuales 20 minutos a 30 minutos", lo cual, a su juicio, supone "un empeoramiento grave de un servicio esencial y prioritario".

"A estas afecciones se suma la modificación prevista en la conexión de Pasai Donibane con la zona hospitalaria", ha señalado, para explicar que "la actual E03 conecta directamente el distrito con el Hospital Donostia, pero la nueva concesión pretende incorporar a Errenteria (Beraun, Pontika, Kaputxinos, Galtzaraborda, Centro, Alaberga...) al recorrido, lo que supondrá alargar de forma significativa el viaje de las personas de Donibane que necesitan acudir a los hospitales".

Asimismo, ve "especialmente preocupante" que, al mismo tiempo que la diputada de Movilidad anuncia la mejora de las conexiones del personal sanitario con la zona hospitalaria, "se dificulte el desplazamiento de quienes acuden allí como pacientes, familiares o acompañantes".

Por último, Alberro ha criticado "la modificación de la E07, que dejará de conectar San Pedro con Antxo y dejará de pasar por Escalerillas, rompiendo una conexión fundamental entre los diferentes distritos de Pasaia".

"No parece coherente que la Diputación hable de una deuda histórica con Pasaia, reconozca las dificultades y la falta de recursos que tiene nuestro municipio para hacer frente a las consecuencias de su compleja orografía y, al mismo tiempo, cuando planteamos una necesidad básica de movilidad, responda que no es su problema", ha opinado.