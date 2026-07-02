Ayuntamiento de San Sebastián inicia las obras de estabilización de la ladera de Illunbe

Illumbe - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián, a través de la Dirección de Mantenimiento y Servicios Urbanos, ha iniciado las obras de restitución del entorno afectado por el deslizamiento de parte de la ladera de Illunbe, en el entorno de la vía de acceso, registrado el 3 de febrero de 2025.

Tras el desprendimiento, según ha recordado en un comunicado, el Ayuntamiento actuó de manera inmediata ejecutando las medidas de emergencia necesarias para garantizar la seguridad de las personas usuarias del vial de acceso a dicha instalación.

Una vez estabilizada la situación y realizados los estudios técnicos pertinentes, la Dirección de Mantenimiento y Servicios Urbanos encargó a Landabe Ingeniería la redacción del proyecto que permitirá recuperar de forma definitiva este ámbito.

El concejal delegado del área, Iñigo García, ha destacado que "la seguridad de las personas ha sido nuestra prioridad desde el primer momento". "Tras el desprendimiento, actuamos con carácter de urgencia para garantizar el acceso en condiciones seguras y, una vez superada la fase de emergencia, ponemos en marcha la solución definitiva para estabilizar la ladera y recuperar completamente este entorno", ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que "esta actuación no solo responde a los daños ocasionados por el deslizamiento, sino que incorpora medidas que permitirán reforzar la estabilidad del terreno frente a futuros episodios". "Apostamos por intervenciones que no se limiten a reparar, sino que mejoren las condiciones existentes y garanticen la seguridad a largo plazo", ha añadido.

ESTABILIZACIÓN DE LA LADERA

La primera actuación consistirá en consolidar el talud en la zona baja del desprendimiento, donde parte del sistema de sostenimiento existente resultó afectado. Los trabajos permitirán consolidar la ladera mediante el refuerzo de la estructura de contención existente, la instalación de nuevos anclajes y la adecuación de la pendiente del terreno. Además, se incorporarán distintos elementos de sujeción para garantizar la estabilidad de toda la zona y reducir el riesgo de futuros desprendimientos.

El desprendimiento también afectó a un tramo de la red municipal de saneamiento que discurre por la ladera, por lo que será necesario renovarlo para garantizar su correcto funcionamiento.

Para ello se sustituirá la conducción dañada por una nueva, que quedará protegida y reforzada para asegurar su estabilidad. Una vez finalizados los trabajos, se restaurará el terreno y se integrará la actuación en el entorno mediante la plantación de vegetación trepadora sobre la parte visible del muro. Finalmente, se realizarán las comprobaciones necesarias para verificar que la nueva conducción funciona correctamente y se encuentra en perfectas condiciones.

La ejecución de las obras obligará al cierre temporal del vial de acceso a Ilunbe desde Amara. Durante el periodo de ejecución, estimado en nueve semanas, el acceso a la zona podrá realizarse a través del vial de bajada desde Hospitales o desde Miramón.

El concejal ha querido agradecer la comprensión de la ciudadanía por las molestias temporales que puedan derivarse de esta actuación. "Somos conscientes de la afección que supone el cierre del acceso desde Amara, pero se trata de una intervención imprescindible para garantizar la seguridad y ofrecer una solución definitiva a un problema de gran complejidad técnica. Nuestro objetivo es ejecutar las obras con la máxima agilidad para restablecer cuanto antes la normalidad y asegurar la estabilidad de este entorno durante muchos años", ha concluido.