Jon Insausti, alcalde donostiarra. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián refuerza la seguridad en verano con Unidades Móviles Avanzadas en tres zonas, el paseo de la Zurriola, la plaza Cervantes y el Boulevard.

En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local de este martes, Insausti ha informado de que el Ayuntamiento ha tomado "medidas especiales para que Donostia siga siendo una ciudad segura también en verano".

Así, al ya anunciado refuerzo de 100 guardias municipales para el periodo estival, ha añadido la colocación de dos Unidades Móviles Avanzadas en tres puntos de la ciudad: Concha (Plaza Cervantes), Zurriola (junto al parking del Kursaal) y Boulevard (calle San Juan)

El horario en las dos zonas playeras es de 09.00 a 20.30 horas, todos los días, desde el 22 de junio hasta el 30 de septiembre. Por su parte, la unidad del Boulevard se habilita en el turno de noche los fines de semana y en días festivos, como por ejemplo en todas las jornadas de la Semana Grande.

En cada unidad trabajan dos Guardias Municipales, que realizan el cambio de turno en la propia furgoneta, por lo que el despliegue en estos vehículos especiales es "de ocho guardias diarios y diez durante los fines de semana", ha explicado.

Según el alcalde, "con esta iniciativa, además de reforzar la seguridad, mejoramos la cercanía: acercamos los puntos de atención a donde hay más gente".

Además, ha apuntado que, durante la Semana Grande del año pasado, "en ocho días se recibieron 54 denuncias en estas Unidades Móviles". "Más allá de los números, queremos mejorar la intervención que hay detrás de cada denuncia, consiguiendo cercanía y eficacia en la atención", ha afirmado.

Insausti ha destacado que este servicio ofrece un "triple efecto beneficioso", ya que permite "ser auxiliados por agentes policiales lo antes posible, evitar a los ciudadanos tener que acudir a comisaría y esperar ser atendidos, y tener conocimiento inmediato de los hurtos cometidos y efectos sustraídos", lo cual "facilita su búsqueda e incluso permite reforzar la vigilancia en determinadas zonas".

El alcalde ha indicado que el Ayuntamiento donostiarra recurrió en 2021 a una Unidad Móvil Avanzada y desde entonces "ha ido ampliando año tras año" este servicio para "mantener la seguridad" en las calles en época estival cuando se registra una mayor afluencia de personas en la ciudad.

En este sentido, ha subrayado que "nunca antes" la ciudad ha contado con "un refuerzo" de 117 agentes de la Guardia Municipal haciendo "refuerzos", ni con amarres específicos en el puerto para policía y Bomberos como este año. "Poco a poco se van dando pasos escalonados para poder disfrutar mejor del verano", ha finalizado.