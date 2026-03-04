Ayuntamiento de Tolosa (Gipuzkoa) expresa su pesar por el asesinato de un joven tolosarra en París

SAN SEBASTIÁN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tolosa (Gipuzkoa) ha expresado su pesar por el asesinato de un joven tolosarra de 33 años en las inmediaciones de París, donde residía desde hace varios años. Las fuerzas de seguridad francesas investigan el suceso en el que, al parecer, el casero del joven acabó con sus vida tras una discusión entre ambos.

Todos los partidos que componen la corporación del Consistorio han acordado una declaración institucional en la que, ante el "terrible asesinato" de un joven tolosarra, manifiestan su "más profundo pesar". Además, expresan, "en estos dolorosos momentos" su "cariño y apoyo" a la familia y entorno cercano del joven.

El consistorio guipuzcoano mantiene contactos con la familia para canalizar ayudas. Asimismo, y "ante los mensajes y datos inadecuados que se han difundido", reclama "el respeto que merece la familia en estos duros momentos".

Según informan varios medios, la familia del joven había dado aviso de su desaparición y, cuando llegaron los servicios de emergencia y los cuerpos policiales a la vivienda, ubicada en Saint-Denis, encontraron el cuerpo con signos de violencia. Al parecer, el casero, que ha sido detenido, lo había descuartizado con intención de hacer desaparecer el cadáver.