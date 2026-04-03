Ayuntamiento de Vitoria adjudica por 217.938 euros las obras de renovación del área de juegos del parque de San Martín

Proyecto de renovación del área de juegos del parque de San Martín en Vitoria-Gasteiz - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha adjudicado, por un importe de 217.938 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, las obras de renovación del área de juegos del parque de San Martín con el objetivo de modernizar "uno de los espacios más utilizados del parque" y transformar la zona en un entorno "más accesible, seguro y pensado para todas las edades".

Con esta intervención, el Consistorio da "un paso más en la mejora de los espacios públicos de los barrios, actuando en uno de los puntos más frecuentados del parque y adaptándolo a las necesidades actuales de uso", según ha subrayado en un comunicado.

Tal y como recoge el proyecto, la actuación se desarrollará en la zona central del parque y supondrá una reordenación completa del espacio, con el objetivo de crear un entorno "más abierto, accesible y conectado, que facilite la convivencia entre diferentes edades".

"Damos un paso importante para renovar un espacio muy utilizado por las familias y mejorar su calidad. Queremos que el parque de San Martín siga siendo un lugar de encuentro cómodo, seguro y pensado para todas las personas", ha señalado la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal.

La intervención permitirá renovar el pavimento actual, que presenta un "notable deterioro", y sustituirlo por uno nuevo "más seguro y adecuado para el uso infantil, además de reorganizar los elementos existentes e incorporar nuevos equipamientos", ha detallado Artolazabal.

El nuevo diseño, ha añadido, incluirá una zona de juegos "más completa y atractiva, con la incorporación de un gran elemento de juego de madera, de varias alturas, que combinará diferentes actividades como trepa, equilibrio o deslizamiento". Este conjunto, ha destacado, funcionará como "un pequeño circuito que permitirá a niños y niñas experimentar distintas formas de juego y movimiento en un mismo espacio".

El proyecto incorporará también una zona específica de actividad física al aire libre pensada para todas las edades. En este espacio se mantendrán y restaurarán las mesas de ping-pong actuales, y se completará con nuevos elementos de ejercicio como una bicicleta estática, una elíptica y equipos para caminar en el sitio, además de un banco con pedales para trabajar la movilidad de las piernas.

Se trata, ha remarcado la edil, de crear "un pequeño espacio de ejercicio accesible y cercano, que permita combinar el ocio con hábitos saludables en el propio parque".

Junto a estas áreas, se habilitarán nuevas zonas de estancia con mesas y bancos. "Este proyecto va más allá de renovar juegos. Es una actuación pensada para mejorar cómo usamos el espacio público, creando zonas más inclusivas, más cómodas y que inviten a quedarse", ha añadido Artolazabal.