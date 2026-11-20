Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de tres meses - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha adjudicado a la empresa Construcciones Aguillo, por 216.597 euros, las obras de mejora de la seguridad vial y peatonal en Portal de Lasarte y la calle Salvatierrabide.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de tres meses y permitirán mejorar varios cruces y la accesibilidad en una zona con un importante tránsito de peatones, bicicletas y transporte público, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Una de las principales actuaciones se llevará a cabo en la intersección de Portal de Lasarte con Salvatierrabide, donde se ampliará y protegerá el refugio central para peatones y ciclistas. Además, el actual paso se elevará a la altura de la acera para reducir la velocidad de los vehículos y facilitar los cruces.

El proyecto contempla la ampliación de aceras, la reorganización de los espacios ocupados por contenedores y mejoras en la iluminación y el trazado del carril bici. Se actuará en los accesos a las calles Escultor Fernández de Viana y Escultor Joaquín Lucarini, así como en distintos puntos del recorrido del BEI, donde se incorporarán nuevos alcorques y arbolado. También se realizarán pequeñas mejoras en el cruce de Nieves Cano con Navarra.

La intervención recoge también las aportaciones de la asociación vecinal Gure Batan, con la que se han mantenido distintos encuentros para abordar las necesidades de seguridad y accesibilidad del entorno.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Miren Fernández de Landa, ha explicado que las obras tienen el objetivo de "mejorar la seguridad en varios puntos por los que pasan a diario muchas personas, tanto a pie como en bicicleta", y que se trata de mejoras demandadas por los vecinos y vecinas del entorno.