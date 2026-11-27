Archivo - Exteriores de la fábrica URSSA - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha concedido las licencias para que los propietarios de las antiguas fábricas abandonadas de URSSA y EGA ejecuten el derribo de las mismas, de cara a "posibilitar el desalojo de los okupas" y "poder poner fin a una situación que causa inquietud a los vecinos" de los barrios de Adurza y San Cristóbal.

Así lo ha señalado, este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, la alcaldesa, Maider Etxebarria, quien ha asegurado que "el Ayuntamiento ha hecho sus deberes" y ha cumplido con su "compromiso", para emplazar a los propietarios a acometer el proceso de derribo.

Tras recordar que el Consistorio ha efectuado varios "requerimientos de desalojo y limpieza", en los que exigió a los propietarios de URSSA y EGA "el cese del uso residencial, el desalojo y la retirada de residuos" bajo advertencia de sanción o actuación municipal, así como ha reforzado la seguridad en la zona con "la presencia continuada de la Policía Local", ha garantizado que la okupación de las fábricas "tiene los días contados".

"El Ayuntamiento ha completado toda su tramitación administrativa para posibilitar el desalojo de los okupas. Hoy hemos concedido las licencias de derribo y ahora los propietarios podrán demolerlas, para poner fin a esta situación. No es una posibilidad, sino una realidad cada vez más próxima", ha manifestado.

Etxebarria ha destacado que el Ayuntamiento "cumple y permite que los propietarios actúen" ante una situación que causa "inquietud" a los vecinos. "Actuamos con determinación y estamos más cerca de que los propietarios recuperaren sus propiedades y esta zona de Vitoria recupere su normalidad", ha comentado, para indicar que el Consistorio pondrá los medios y recursos necesarios para que la operación de derribo se realice "de forma ordenada y segura".

Después de resaltar que la "orquesta" municipal "ha funcionado", con la implicación de muchos departamentos, la alcaldesa ha dicho que "lo que suceda a partir de ahora ya no está en nuestras manos", sino en las "del juzgado", para insistir que el Ayuntamiento "ha cumplido con su parte".

Etxebarria ha comentado que desconoce si las licencias de derribo tiene un periodo de caducidad y ha informado que han sido los propios propietarios de URSSA y EGA quienes las han solicitado.

"TODA LA AYUDA POSIBLE"

Cuestionada por la situación en la que quedará el centenar de personas que, se estima, malviven en las fábricas abandonadas, Etxebarria ha afirmado, sin concretar ninguna medida, que Servicios Sociales actúa con diferentes departamentos para "darles una respuesta" y "ofrecer, como siempre, toda la ayuda posible".

La regidora ha comentado que no sabe cuántas personas viven actualmente en las fábricas, al ser un número que "va cambiando" y ha evitado establecer un perfil de las mismas, por "discreción".