El Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz convierte una parcela municipal sin uso en un parque para todas las edades

VITORIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz ha convertido una parcela municipal ubicada junto al Instituto Mendebaldea, que permanecía cerrada y sin uso, en un parque para todas las edades, según ha anunciado en un comunicado.

La reforma se enmarca dentro de la iniciativa "Parque de encuentro para todas las edades" impulsada por el Consistorio. El parque se encuentra al lado del Instituto Mendebaldea y rodeada por la Ikastola Toki Eder, la Escuela Infantil Lourdes Lejarreta, el colegio de educación especial Gorbeialde y San Prudencio Ikastetxea.

Los trabajos de reforma han incluido la conservación y mejora del arbolado existente, así como la plantación de nuevas especies para incrementar la biodiversidad y generar nuevas zonas de sombra.

Asimismo, el proyecto ha incorporado nuevo alumbrado, bancos, papeleras, una fuente accesible y aparcabicicletas. También han incorporado una importante zona de juego y actividad física dirigida a diferentes edades.

El Consistorio ha destacado que han añadido dos zonas de merendero accesibles. Una de ellas se ubica junto al acceso principal, mientras que la segunda se sitúa bajo una gran pérgola cubierta que permitirá desarrollar actividades al aire libre durante todo el año.

Gracias a la reforma se ha incorporado un pequeño escenario elevado de madera rodeado de bancos, concebido como un espacio polivalente para actividades culturales, encuentros vecinales o para utilizarlo como aula exterior por parte de los centros educativos del entorno.

"Queremos que este nuevo espacio se convierta en un punto de encuentro para el barrio; un lugar donde niñas y niños jueguen, las familias se reúnan, las personas mayores compartan tiempo y la comunidad educativa encuentre también nuevas oportunidades para aprender y convivir al aire libre", ha afirmado sobre el parque la teniente de alcaldesa y concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal.