El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz destina 250.000 euros a una nueva campaña de reparación de firmes en varios barrios

VITORIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha aprobado el expediente de contratación para una nueva campaña de reparación y parcheo del firme en distintos puntos de la ciudad, con una inversión de 250.000 euros para mejorar el pavimento en una docena de calles de barrios como Lakua, Sansomendi, Arriaga y Ensanche.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha informado de que las obras se ejecutarán durante el verano de 2026, con una duración aproximada de un mes, y tienen como objetivo reparar los tramos más deteriorados de la calzada, mejorando la seguridad y el confort de la circulación tanto de vehículos como de peatones y ciclistas.

La concejala de Espacio Público de Vitoria, Beatriz Artolazabal, ha señalado que "se trata de una intervención necesaria para mantener en buen estado la red viaria de la ciudad". "Cada año realizamos estas campañas de parcheo con el objetivo de actuar de manera ágil en aquellos puntos donde el firme presenta un mayor desgaste. Es una inversión directa en la seguridad y la calidad de vida de los barrios", ha subrayado.

El mayor volumen de actuaciones se concentrará en Lakua, con más de 1.500 metros cuadrados de superficie reparada. En este barrio se actuará en las calles Río Zaia y Río Urederra, Landaberde, Sierra de Aralar, Baiona y en la glorieta de Duque de Wellington, una de las zonas de mayor tránsito rodado y donde el desgaste del asfalto es más acusado.

En Arriaga, las obras se centrarán en la Avenida del Zadorra, Luis Olariaga y Duque de Wellington con una superficie de intervención próxima a 1.400 metros cuadrados. También se intervendrá en Sansomendi, donde los trabajos alcanzarán diferentes tramos de la calle Antonio Machado. En total, se renovarán más de 800 metros cuadrados de firme.

Por último, en el Ensanche, los trabajos se desarrollarán en la calle Olaguibel, donde se renovará la capa de rodadura para mejorar la adherencia y eliminar pequeñas deformaciones del firme.

"Esta campaña refuerza el compromiso del Ayuntamiento con el mantenimiento continuo de la ciudad, una tarea que requiere planificación, inversión y coordinación entre servicios, especialmente con el de Tráfico", ha añadido Artolazabal.