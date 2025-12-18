El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pone en funcionamiento la nueva pérgola fotovoltaica en la Plaza Mayor de Abetxuko. - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha puesto en funcionamiento la pérgola fotovoltaica de la Plaza Mayor de Abetxuko, una de las propuestas de la tercera edición de Vitoria-Gasteiz Hobetuz, que consiste en una nueva infraestructura multifuncional que combina la mejora del espacio público con la generación de energía renovable y el refuerzo de la vida vecinal del barrio.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la actuación ha permitido dotar a la plaza de una amplia zona cubierta que facilita su uso durante todo el año, ofreciendo sombra en los meses de verano y protección frente a la lluvia. Bajo la pérgola se pueden desarrollar actividades culturales, festivas y comunitarias, reforzando su papel como espacio de encuentro para el vecindario.

En la cubierta se han instalado 260 paneles solares con una potencia de 100 kW, que permiten generar energía limpia para autoconsumo colectivo. La instalación está conectada a la red eléctrica, de manera que los excedentes de energía producida se vierten a la red, contribuyendo a reducir el consumo energético municipal y las emisiones de CO2.

La alcaldesa, Maider Etxebarria, ha asegurado que "esta pérgola fotovoltaica generará un nuevo espacio multiusos, lo que reactivará la Plaza Mayor como lugar de encuentro. Lo mejor de este proyecto es que responde a una petición vecinal y que ayuda a construir una ciudad más sostenible".

Los objetivos que busca esta infraestructura son el "impulso a la transición energética en el municipio de Vitoria-Gasteiz y aumentar la contribución de las energías renovables al 'mix' energético de la ciudad, además de contribuir también a alcanzar el objetivo de neutralidad climática", ha resaltado el concejal de Modelo de Ciudad, Borja Rodríguez.

Por su parte, la concejala de Espacio Público ha señalado que este proyecto es un "claro ejemplo de regeneración urbana con perspectiva vecinal" al tratarse de una infraestructura que "protege del sol o de la lluvia, pero que, sobre todo, da vida al entorno y a quienes residen en él".