El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz programa más de 400 actos para las fiestas de 'La Blanca'

VITORIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha programado más de 400 actos para las fiestas de 'La Blanca', que contarán con un presupuesto de 1,1 millones de euros.

Los actos se desarrollarán entre el 31 de julio y el 9 de agosto, dado que se ha preparado una programación de prefiestas entre el último día de julio y el 3 de agosto.

Entre las novedades, la alcaldesa, Maider Etxebarria, ha informado del refuerzo del 'Punto Violeta' de la plaza de los Fueros, que verá ampliado su horario hasta las dos de la madrugada.

Etxebarria ha advertido de que de que las fiestas de 'La Blanca' "no serán plenas mientras haya mujeres víctimas de agresiones". "Queremos unas fiestas en igualdad y esto empieza por no justificar nunca una agresión. No cabe excusa alguna, ni el alcohol, ni la propia fiesta; tolerancia cero, prevención e información contra las agresiones sexuales y la violencia machista", ha añadido.

Dos de los espacios clásicos de las fiestas de Vitoria-Gasteiz que aún no se habían presentado son el Rincón del Humor y la muestra de espectáculos pirotécnicos.

El espacio dedicado al humor volverá a ubicarse en el Parque del Prado a las 19.30 horas. Allí, cada tarde se reúne un millar de personas para disfrutar de las risas, que este año corren a cargo de Oscar Terol y Gorka Aguinagalde, el 5 de agosto con 'Todo positivo'; Vidda Priego, el 6 de agosto, con 'Monólogos poligoneros'; Ana Goitia, el 7 de agosto, con 'Katana' (euskera); Luis Zahera, el 8 de agosto, con 'Chungo'; y Txabi Franquesa, con 'Hablando con franqueza'.

La muestra de espectáculos pirotécnicos, volverá a iluminar el cielo desde Mendizabala a las 23.00 horas de la mano de Valecea (Álava, día 5), Josman (Ourense, día 6), Alto palanca (Castellón, día 7) y Pirotecnia del Mediterraneo (Valencia, día 8).

Los conciertos de la plaza de Los Fueros, según ha recordado el Ayuntamiento, correrán a cargo de ulego, Isabel Aaiún, Rozalén, Mägo de Oz y Zea Mays. El folklore vasco, por su parte, tendrá su turno a diario en la plaza del Machete, en horario de mañana; y en la plaza de Santa María ,en horario de tarde, con actuaciones, conciertos, bertsolaris, y 'dantza plazan'.

Un centenar de personas podrán presenciar la Bajada de Celedón desde la balconada gracias al sorteo de 50 pases dobles. Desde este martes ya está abierto el plazo de inscripción para participar, que se cerrará el 20 de julio a las 23.59 horas.