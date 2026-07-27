El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz propone aplicar el término mínimo de la tasa turística

El gobierno de Vitoria-Gasteiz propone aplicar el término mínimo de la tasa turística - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha propuesto este lunes aplicar el término mínimo de la tasa turística con cuotas desde los 0,50 euros para los agroturismos hasta los 4,50 euros para los hoteles de cinco estrellas, pero establecerá exenciones para personas con discapacidad y menores de 18 años, entre otros.

Durante la comisión de Hacienda de Vitoria-Gasteiz, todos los grupos municipales han votado a favor del calendario de tramitación de esta nueva ordenanza menos el PP, que ha anunciado que presentará enmiendas a la totalidad y parciales para minimizar el impacto de la propuesta.

En la comisión, el concejal de Hacienda, Jon Armentia (PSE-EE), ha presentado la medida que establecerá cuotas que van desde los 0,50 euros para los agroturismos hasta los 4,50 euros para los hoteles de cinco estrellas y las viviendas de uso turístico. La ordenanza ha establecido un límite máximo de seis unidades de estancia por contribuyente y estancia continuada.

Sin embargo, ha establecido exenciones para las pernoctaciones de menores de 18 años, las vinculadas a determinados programas sociales, las de personas con discapacidad o dependencia y sus acompañantes, las instancias relacionadas con estudios e investigación, las realizadas por motivos de salud y las derivadas de situaciones de fuerza mayor.

Además, la ordenanza plantea una gestión de autorizaciones trimestrales y establece mecanismos de identificación y de intercambio de información vinculados a los establecimientos turísticos.

"Debemos mantener una actitud abierta al diálogo con el sector, ya que la implantación de cualquier nueva obligación tributaria debe procurar minimizar las cartas administrativas y facilitar al máximo el cumplimiento de las obligaciones por parte de los establecimientos", ha reconocido Armentia.

UN PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal (PNV), ha defendido la aplicación más moderada de la tasa turísticas porque ha considerado que es la que responde mejor a la realidad de nuestra ciudad.

Ha añadido que este impuesto incorpora un principio de corresponsabilidad para que las personas que vienen a visitar la capital alavesa y utilicen los servicios, los espacios y las infratestructuras de la ciudad aporten a su mantenimiento.

También ha hecho hincapié en que la propuesta de la administración local es "razonable, proporcionada y perfectamente asumible", ya que hay que abordar "cómo queremos gestionar ese turismo y qué modelo de turismo tenemos para nuestra ciudad". "Desde el PNV lo tenemos claro, tenemos un periodismo sostenible equilibrado, y que no rompa la calidad de vida de quienes vivimos aquí", ha insistido.

Por parte de EH Bildu, la portavoz, Aitzibizer Salazar, ha secundado la medida, pero ha señalado que los alojamientos turísticos tienen mayor impacto en la vida de los vitorianos, por lo que eso debe reflejarse en la tasa. Por eso, ha pedido información sobre cómo va a tasar las viviendas y pisos turísticos, que son los que más afectan a la ciudadanía.

PP PRESENTARÁ ENMIENDA A LA TOTALIDAD

En cambio, la portavoz del Partido Popular, Blanca Lacunza, se ha opuesto a la medida, y su portavoz ha anunciado que van a a presentar enmienda a la totalidad y enmiendas parciales a la propuesta "para que el impacto de la medida sea el menor posible".

Ha alegado que, según los datos el turismo de Eustat, el año pasado ha bajado un 2,7% las entradas de viajeros, por lo que ha considerado que Vitoria-Gasteiz no necesita esta tasa de momento, y no ha descartado que en el futuro sea necesario si los índices de turismo aumentan.

La representante popular ha recriminado que el Ayuntamiento "haya adoptado las órdenes del Gobierno vasco sin atender a los verdaderos intereses de Vitoria". Además, ha recordado que el sector se opone de manera frontal a la medida, y ha denunciado que el cobro de la tasa recaerá en los alojamientos turísticos, "por lo que si los turistas no pagan la tasa el titular del alojamiento turístico deberá pagarlo".

Asimismo, ha dicho que la capital alavesa es la que más personas acoge por trabajo, por lo que ha pedido exenciones para estas personas, a lo que el concejal se ha mostrado abierto a debatir.

Por su parte, el edil socialista Jon Armentia ha avisado a los populares que, si no regulan desde el Consistorio la tasa turística, se aplicarán las tasas máximas.

La portavoz de Elkarrekin, Garbiñe Ruiz, ha avisado que harán aportaciones en cuanto a la tasa de los alquileres turísticos y ha considerado que es un buen momento para aplicar este impuesto porque , aunque la ciudad está en un momento de crecimiento, no hay un problema con el turismo.

TRAMITACIÓN DE LA ORDENANZA

Según ha informado el concejal, a partir de este martes comenzará el plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos políticos, hasta el viernes 18 de septiembre.

Todas las enmiendas presentadas se debatirán y votarán en comisión informativa el próximo 23 de septiembre para proceder a la aprobación provisional de la nueva ordenanza en el Pleno del mes de septiembre.

Con su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) y en los principales diarios, a comienzos de octubre empezará el plazo para que los diferentes colectivos e interesados puedan realizar también sus alegaciones.

Después la Junta de Gobierno, el próximo 20 de noviembre, aceptará o rechazará las reclamaciones presentadas, y en el Pleno de ese mes se aprobará definitivamente el texto definitivo que se publicará en el BOTHA el próximo 4 de diciembre y entrará en vigor el año que viene.