El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz será el primero de Euskadi en ofrecer videoatención ciudadana - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz va a ser el primero de Euskadi en ofrecer videoatención ciudadana. Esta nueva modalidad la pondrá en marcha este miércoles el Departamento de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, y permitirá comunicarse y realizar una decena de trámites municipales mediante videollamada desde cualquier lugar, sin desplazarse, utilizando un dispositivo móvil, como el teléfono o la tableta, o bien mediante un ordenador con cámara y micrófono con conexión a Internet.

El nuevo canal de videoatención está disponible en euskera y castellano, y combina las funciones de la atención presencial con los beneficios del canal digital, como son la posibilidad de presentar documentos digitalizados sin necesidad de imprimirlos y "la comodidad" de poder hacerlo desde cualquier lugar sin desplazarse, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los trámites municipales que van a poder realizarse mediante videollamada son el registro de documentos, la inscripción a escuelas infantiles, la solicitud de fraccionamiento de pagos, la modificación de domicilio de notificación o bancario y la solicitud de distintivo OTA.

Por otra parte, también será posible la comprobación de documentación y registro de obras simples, la solicitud de Tarifa plana fiscal, la solicitud de nueva contraseña de la TMC, la solicitud de certificados varios, y por último, la solicitud de copias de recibos. Para obtener más información sobre el servicio de videoatención se podrá consultar la web municipal.

La concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa, ha subrayado que le satisface poder garantizar "una atención ciudadana cada vez más eficiente, accesible y cercana, mejorando continuamente los canales de atención", para añadir que desde el Consistorio quieren "que cada persona elija en cada momento la vía de contacto que más se adapta a sus necesidades para facilitar la relación con el Ayuntamiento".

"CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD, GARANTIZADAS"

Por su parte, la jefa del Servicio de Atención ciudadana y Transparencia, Amaia Mujika, ha manifestado que el canal de videoatención garantiza la confidencialidad y seguridad de la información. "Para poder ajustar la atención por este canal, inicialmente lo hemos habilitado para ciertos trámites, pero en función de la acogida, se irán sumando nuevas gestiones", ha indicado.

Para utilizarlo, es preciso solicitar cita previa por teléfono (010 o 945 16 11 00) u online, tras lo cual se recibirá un correo electrónico de confirmación con los detalles y el enlace por el que habrá que acceder el día concreto a la hora señalada con el documento de identificación a mano para poder comprobar la identidad de la persona interesada.

Tras analizar la petición de cita, es posible que el personal municipal indique qué documentos deben presentarse para realizar el trámite. Si se desea, podrán aportarse de forma previa en la plataforma de videoatención, con lo que el día de la cita el trámite se realizará de forma más rápida.

El día de la cita habrá que dar el consentimiento para su grabación, que solo se almacenará durante tres meses por si fuera necesario revisarla. Si el trámite requiere firma, podrá utilizarse un certificado de identidad digital válido como la BakQ o el DNI electrónico.

Al finalizar la cita, la persona recibirá un correo electrónico con el justificante, la documentación aportada y la generada por el Ayuntamiento. Se realizará un único trámite por cita.

Para facilitar toda la información relativa a cómo usar el servicio de videoatención, el Ayuntamiento ha preparado un vídeo en euskera y castellano disponible en la web municipal.