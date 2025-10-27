El Ayuntamiento de Vitoria tasa las viviendas desalojadas de Santo Domingo para tratar de "encontrar una solución"

VITORIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha tasado las viviendas desalojadas hace ocho años de la calle Santo Domingo del Casco Medieval para tratar de "encontrar una solución" con los vecinos, "dentro de las posibilidades legales"

El concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez, ha informado de que este mismo lunes el departamento se reunirá con los vecinos de ambos inmuebles, 40 y 42, para trasladarles la tasación efectuada por Ensanche 21 y "analizar la situación y los posibles pasos a dar 'a posteriori'", a preguntas de Elkarrekin Vitoria en comisión municipal.

Las casas presentan "daños importantes", pero respecto al estado de la estructura del edificio y tras el estudio efectuado por la Administración, Rodríguez ha indicado que la estructura "está bien" y "no tiene daños significativos en los pilares", así como que los problemas de filtraciones no han afectado a los edificios colindantes.

Por otra parte y a cuestionamiento de Elkarrekin, ha señalado que no existe un listado de edificios con problemas estructurales en Vitoria-Gasteiz ante "la dificultad de tener esos datos", así como que en los últimos meses no ha habido ordenes de desalojo por esta cuestión.

Por su lado, el concejal de Elkarrekin Óscar Fernández ha demandado "una solución" para sus vecinos, para que "o bien vuelvan a sus viviendas o se les den alternativas", ya que los propietarios no pueden afrontar económicamente los arreglos que requieren los inmuebles.

Fernández ha comentado que el estado de los edificios es "deficiente", a lo que se suma que tras ocho años, "el deterioro va ser aún mayor" y ha preguntado por las opciones que maneja el Ayuntamiento y si, entre ellas, está la de adquirir los inmuebles, un asunto en el que el concejal ha abierto la puerta a esta posibilidad, aunque ha instado a analizar las diferentes posibilidades con los vecinos afectados.