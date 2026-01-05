Archivo - Tramo de la carretera foral BI-3151 entre Gorliz y Lemoiz - AYUNTAMIENTO DE GORLIZ - Archivo

BILBAO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Bizkaia podrán acceder a ayudas forales para mejorar sus accesos viarios a la red de carreteras. La Diputación Foral destinará este año 200.000 euros a la redacción de proyectos que reduzcan el riesgo e incrementen la seguridad en los cruces. En una segunda fase, las ayudas a los consistorios podrán extenderse a la ejecución de las obras.

Según ha informado en un comunicado la institución foral, los ayuntamientos del territorio podrán acceder en 2026 a una nueva línea de subvenciones destinada a mejorar los accesos viarios de titularidad municipal a la red foral de carreteras.

El objetivo es incrementar la seguridad en los cruces, para lo que el departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial pondrá a disposición de los consistorios una dotación inicial de 200.000 euros, que permitirá, en una primera fase, financiar la redacción de proyectos de mejora de la seguridad viaria en los accesos a la red foral, dando prioridad a aquellas propuestas con mayor impacto en la reducción del riesgo y en la protección de las personas usuarias más vulnerables. La intención de la Diputación Foral es que las ayudas se extiendan en una segunda fase a la ejecución de las obras.

El programa se dirige especialmente a aquellos municipios con accesos en donde confluyen el tráfico municipal y el de las carreteras forales. Normalmente, se trata de zonas en las que se concentran maniobras complejas, vehículos pesados y personas usuarias vulnerables (como peatones y ciclistas).

Entre las actuaciones admisibles, destacan las mejoras de visibilidad y maniobrabilidad, la reordenación de accesos, la eliminación de giros peligrosos, las correcciones de drenaje y las medidas de calmado del tráfico.

La institución foral ha destacado que esta línea consolida su compromiso con la mejora continua de la red viaria y la protección de todas las personas usuarias de las carreteras. En años posteriores, el programa se ampliará para incluir la ejecución de las obras, multiplicando así su impacto en la seguridad de los desplazamientos diarios.

La información detallada existente está disponible en la web de la Diputación Foral de Bizkaia para que los ayuntamientos interesados puedan consultar los detalles del programa, la documentación a presentar y las indicaciones prácticas para tramitar sus solicitudes cuando se publique la convocatoria correspondiente.