Azkena Rock Festival cierra su 24 edición con más de 48.000 asistentes y su próxima cita será el 17, 18 y 19 de junio

Archivo - Alice Cooper y Social Distortion encabezan las primeras confirmaciones de la 24ª edición de Azkena Rock Festival - LAST TOUR - Archivo

BILBAO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Azkena Rock Festival de Vitoria-Gasteiz ha cerrado su 24 edición con más de 48.000 personas que han asistido durante tres jornadas a Mendizabala para disfrutar del rock 'n' roll y la próxima cita será el 17, 18 y 19 de junio de 2027.

Sus organizadores han señalado que esta nueva edición consolidan a Azkena Rock Festival como el templo del rock 'n' roll, después de que este sábado se celebrara la última de las jornadas.

Esta cita musical ha vuelto a reunir en Mendizabala a varias generaciones de público alrededor de un cartel encabezado por nombres como Alice Cooper, Social Distortion y The Hives, junto a Imelda May en un show exclusivo junto a Darrel Higham, Jason Isbell & The 400 Unit, Old Crow Medicine Show, Evaristo y Alcalá Norte, entre otros.

Además, nuevamente esta edición se ha extendido al centro de Vitoria-Gasteiz con los conciertos de acceso libre en la Plaza de la Virgen Blanca.

Según han subrayado, en esos tres días ha vuelto "a triunfar el rock en todas sus acepciones, dando muestra una vez más del eclecticismo del cartel". Este festival regresará el año que viene los días 17, 18 y 19 junio de 2027. "Nos vemos en el 25 aniversario", han destacado.