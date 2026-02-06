Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao programa en marzo un ciclo de teatro para niños y jóvenes con seis espectáculos

Representación de 'Arrainak bihotzean' de Mar - Mar Teatro - AZKUNA ZENTROA

BILBAO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

EszenAZ, la temporada estable de artes en vivo de Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea del Ayuntamiento de Bilbao, ha programado en marzo un ciclo de teatro para niños y jóvenes con seis espectáculos que proponen "otra forma de ver el teatro, la música, la danza y la performance a través de experiencias escénicas contemporáneas, únicas e irrepetibles".

Según han informado desde Azkuna Zentroa, en marzo, la programación se enfoca en el público familiar con "espectáculos intergeneracionales y experiencias teatrales atravesadas por títeres, artes visuales y música".

Se ofrecerán seis montajes de "gran calidad, muchos de ellos premiados y reconocidos, que apuestan por lenguajes contemporáneos, poéticos y no verbales, favoreciendo una experiencia sensorial y emocional que conecta con públicos de todas las edades, desde la primera infancia hasta la adolescencia", han destacado desde el centro cultural, para indicar que algunas de las propuestas cuentan con encuentros y talleres para público escolar.

Las entradas están a la venta en la web de Azkuna Zentroa y en AZ Info. Existen descuentos del 50% para las entradas adquiridas con la Tarjeta AZ un mes antes del espectáculo.

Las obras programadas son 'Arrainak bihotzean' de Mar - Mar Teatro (13 de marzo); '¡Que suene la luz!' de La Curiosa (15 de marzo); 'Andereño' de Anita Maravillas ( 15 de marzo); 'Atearen bestaldea', de Hika Teatroa (21 de marzo); 'Sum' de Baychimo Teatro (22 de marzo); y 'Suirrealismo' de Logela Multimedia & Circle Of Trust (22 de marzo).