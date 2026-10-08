BAFFEST Barakaldo 2026 reúne diferentes propuestas en torno a la memoria, la identidad y la recuperación de referentes

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, en la apertura de BAFFEST 2026 - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

BAFFEST 2026, el festival de fotografía de mujeres organizado por el Ayuntamiento de Barakaldo, convertirá la localidad vizcaína en un museo al aire libre hasta el próximo 8 de noviembre, con diferentes propuestas en torno a la memoria, la identidad y la recuperación de referentes, entre las que destacan "Ancestras, maestras", de Rocío Bueno, un proyecto que recupera y visibiliza a doce mujeres fotógrafas de los siglos XIX y XX.

La programación se completa con proyectos de Ainhoa Pérez Olaeta, Cristina Dobaran, el colectivo Resbaladero y la propuesta colectiva "Ellas, nosotras - Beraiek, Geu".

La décima edición de BAFFEST reunirá en el municipio fabril diferentes propuestas que, "desde lenguajes y miradas diversas, reflexionan sobre la memoria, la identidad, la creación y las experiencias de las mujeres", según ha destacado la alcaldesa, Amaia del Campo.

Este festival, ha recordado la alcaldesa, nació "con el objetivo de otorgar a las mujeres fotógrafas un espacio en el mostrar sus trabajos, miradas y reflexiones a través de la fotografía".

La apertura del festival se ha realizado esta mañana, en el parque de San Vicente, donde la alcaldesa ha estado acompañada por la concejala de Cultura, Nerea Cantero; Rocío Bueno, artista visual, creadora de "Ancestras, maestras", coordinadora de "Ellas, nosotras - Beraiek, geu" y también jurado del certamen de fotógrafas de esta onceava edición del festival, y Onintze Garcia, en representación de la organización de BAFFEST.

El Festival estará activo hasta el 8 de noviembre con exposiciones al aire libre en el Parque de Los Hermanos, los exteriores de Clara Campoamor, el Conservatorio Municipal y en el Paseo de Los Fueros.

Como propuesta central, Rocío Bueno presenta "Ancestras, maestras", un proyecto que recupera a doce mujeres fotógrafas de los siglos XIX y XX cuyas aportaciones quedaron relegadas de los relatos de la historia de la fotografía. A través de imágenes de archivo intervenidas, la artista construye una genealogía femenina que conecta a las creadoras del pasado con la mirada contemporánea.

El núcleo central de esta exposición estará en el Parque de San Vicente y se completará con tres imágenes en el Parque de los Hermanos y otras tres en los exteriores del Centro Cívico Clara Campoamor.

Esta revisión de las genealogías continúa en "Ellas, nosotras - Beraiek, geu", proyecto coordinado también por Rocío Bueno, en el que doce fotógrafas contemporáneas (Ainhoa Iza, Ana Padró, Belén Urutxurtu, Charo Ramírez, Elena Mediavilla, Lorea Morlesín, Marta C. Dehesa, Mary Zurbano Gauna, María José Zamora, Rakel Rivera Hernando, Silvia Díez Menéndez y Tania Barrenetxea) dialogan con doce mujeres creadoras vinculadas a la historia de las artes visuales en el País Vasco y que se podrá contemplar en el Centro Cívico Clara Campoamor.

En palabras de Rocío Bueno, "ambas propuestas buscan recuperar y actualizar una genealogía de mujeres creadoras que quedaron fuera de la memoria colectiva. Es importante que las generaciones actuales y futuras puedan conocerlas, reconocerse en ellas y encontrar nuevos caminos de inspiración para la creación".

Desde una mirada más íntima, Ainhoa Pérez Olaeta presenta "Retratos de Vida", una serie nacida de su trabajo en Osakidetza que pone el foco en personas ostomizadas y en la necesidad de mirar desde la escucha, el respeto y la dignidad. El trabajo que se encuentra expuesto en el Conservatorio Municipal.

Cristina Dobaran presenta una propuesta de collage analógico que reivindica el error, el azar y la imperfección como espacios de libertad, que se podrá disfrutar en el Paseo de los Fueros (junto al fosterito).

Cierra este recorrido "Sutura", del colectivo Resbaladero, formado por Silvia Díez Menéndez, Virginia González, Ana Padró y Charo Ramírez. El proyecto reflexiona sobre los espacios que no son seguros para las mujeres y, a través de su segunda parte, "Aliadas", plantea la posibilidad de recuperarlos y habitarlos desde lo colectivo. Se ha ubicado una pequeña instalación en el Parque de los Hermanos donde se podrá acceder a la descarga del trabajo.

"Esta edición viene con cinco propuestas que, desde perspectivas muy diferentes, comparten una mirada sobre la memoria, las experiencias y la representación de las mujeres, y que convierten las calles y espacios de Barakaldo en escenario de encuentro gratuito con la fotografía contemporánea", ha subrayado Del Campo.

JORNADA DEDICADA A LAS FOTÓGRAFAS

El tradicional Argazki Eguna, jornada dedicada a las fotógrafas, tendrá lugar este sábado, 10 de octubre, en el Centro Cívico Clara Campoamor, y reunirá presentaciones, exposiciones, debates y la entrega de premios a las ganadoras del XI Certamen de Fotógrafas BAFFEST.

La jornada arrancará a las 10.00 horas con la presentación pública de los nueve proyectos finalistas del certamen. Las autoras que competirán este año por los premios BAFFEST y Barakaldo son Aitziber Barriga (Lainoa itzal artean), Alba Ruiz (El ocio de los insectos trabajadores), Leire Llano (OnceXOnce), Luana Fischer (Augustine), María Moldes (Güera), Marlene Freniche (Naufragio), Nerea Lakuntza (Inconclusive), Raquel Luna (Hijas del Azuer) y Rocío Madrid (La bestia soy yo).

A partir de las 13.00 horas, el público podrá participar en una visita guiada por las exposiciones al aire libre que se distribuyen por diferentes puntos de la ciudad. El recorrido concluirá con una comida popular en la Cervecera San Bizente.

La actividad regresará al Centro Clara Campoamor a las 17.00 horas con una visita guiada a la exposición "Ellas, nosotras - Beraiek, geu". A continuación, a las 17.30 horas, dará comienzo la presentación del Colectivo Resbaladero y de su Fanzine Sutura, que se repartirá entre los asistentes hasta agotar existencias.

El día culminará a las 18.30 horas con la proclamación de las ganadoras del XI Certamen de Fotógrafas BAFFEST, poniendo el broche final a una jornada que reafirma el compromiso del festival con la visibilidad, la creación y la fotografía femenina.

BAFFEST, UN FESTIVAL NECESARIO

BAFFEST surgió en 2016 con una vocación feminista y social, por iniciativa de Fotopop Producciones y con el apoyo del Ayuntamiento de Barakaldo. Desde su primera edición, su principal objetivo ha sido dar visibilidad al trabajo de las mujeres fotógrafas, que históricamente no han tenido la misma presencia que sus colegas masculinos en festivales, medios, exposiciones o escuelas.

En este festival han participado cerca de cien fotógrafas, entre ellas Cristina de Middel, Cristina García Rodero (ambas Premio Nacional de Fotografía) y Esther Ferrer (Premio Nacional de Artes Plásticas) y también ha servido a muchas otras mujeres para iniciar o afianzar su carrera como fotógrafas.

Además, BAFFEST mantiene "un fuerte arraigo con Barakaldo, fomentando la participación ciudadana y llevando las exposiciones a las calles", ha destacado la alcaldesa, para señalar que el festival "también apuesta por las fotógrafas vascas, que siempre han tenido un lugar destacado en su programación".