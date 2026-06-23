Baigorri completa la integración de tecnologías de inteligencia artificial multilingüe en sus medios de comunicación

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

Baigorri Argitaletxea SA ha anunciado que ha completado la integración y puesta en marcha de una estrategia de transformación digital basada en tecnologías de inteligencia artificial multilingüe, con el objetivo de optimizar de forma integral la producción, gestión y distribución de contenidos en sus medios de comunicación.

En un comunicado, la compañía ha explicado que esta estrategia busca responder a las nuevas demandas sociales y al contexto digital en constante evolución, por lo que ha implementado diversas soluciones tecnológicas para garantizar "mayor accesibilidad a la información, así como mejoras sustanciales en la eficiencia de los procesos y en la calidad informativa".

El proyecto ha contado con financiación del programa de ayudas impulsado por el Gobierno de España para la integración de inteligencia artificial en la cadena de valor de los medios de comunicación, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y ha sido financiado por los fondos europeos Next Generation EU, dentro de los cuales, Baigorri Argitaletxea ha recibido una subvención de 239.728 euros para el desarrollo de esta iniciativa.

La ejecución de este proyecto ha permitido a la empresa "combinar tradición e innovación para reforzar su posicionamiento en un entorno mediático cada vez más competitivo". La estrategia desplegada ha supuesto una transformación integral del ecosistema digital del grupo, mediante la integración de distintas tecnologías de inteligencia artificial orientadas a mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la calidad de los contenidos.

Entre los principales avances implementados destaca el despliegue de un sistema de traducción neuronal multilingüe, que permite la publicación simultánea de contenidos en euskera, castellano, inglés y francés -con especial foco en los dos primeros-. Esta herramienta permite reducir significativamente los tiempos de producción y ampliar el alcance de la audiencia.

Asimismo, Baigorri ha desarrollado y estructurado corpus lingüísticos especializados a partir de su archivo informativo de más de 20 años. Estos recursos han sido validados mediante procesos de revisión y control de calidad, lo que ha permitido entrenar modelos de inteligencia artificial más precisos y adaptados al contexto lingüístico y periodístico vasco.

Otro de los pilares del proyecto ha sido la implantación de un sistema de consulta conversacional de la hemeroteca basado en arquitectura RAG, que ya ofrece a usuarios y periodistas respuestas directas y contextualizadas, mejorando notablemente la experiencia de búsqueda y el aprovechamiento del archivo histórico.

Por último, la integración de un sistema de reconocimiento automático del habla (ASR) adaptado al euskera ha hecho posible la transcripción automática de programas de radio y podcasts. Estas transcripciones se publican como subtítulos, permiten búsquedas por palabras clave y facilitan la segmentación de contenidos, mejorando tanto la accesibilidad como la navegación.

De esta forma, la compañía ha subrayado que prosigue en su avance hacia "un modelo más eficiente, innovador y centrado en las necesidades de su audiencia, en el que la tecnología y el lenguaje se integran para ofrecer una experiencia informativa más completa y accesible" han concluido.