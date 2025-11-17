Los bailables de Bilbao se trasladan al interior del Pabellón de La Casilla

BILBAO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas disfrutaron este pasado domingo de la última sesión de bailables al aire libre en el kiosko de La Casilla, antes de que la cita pase al interior del Pabellón durante los próximos meses, a partir del próximo domingo, 23 de noviembre.

La iniciativa, que impulsa el Ayuntamiento de Bilbao y que convierte la Plaza en la pista de baile "más grande y animada de la Villa desde hace décadas, es una cita muy querida por decenas de personas, que acuden cada domingo a bailar y disfrutar con ritmos de pasodobles, tangos, salsa, rumba o jota, y también grandes éxitos de la canción popular", han indicado desde el consistorio.

La propuesta es especialmente valorada por las personas mayores, que tienen así una ocasión de disfrutar en grupos y en parejas, y realizar una actividad física agradable acompañada de música en directo. La cita, cada domingo, se desarrolla en el exterior entre los meses de mayo y noviembre, y pasa al interior en las semanas de tiempo más invernal.

Así, las próximas cuatro citas, los domingos 23 y 30 de noviembre y 7 y 14 de diciembre tendrán lugar en el interior del Pabellón de la Casilla. Permanecerán allí hasta la primavera, a excepción del domingo 21 de diciembre, cuando la ocupación del espacio por el desmontaje de la final de la Bertsolaritza Txapelketa devolverá la sesión, de forma excepcional, al kiosko exterior.

Las semanas siguientes, el 28 de diciembre y el 4 de enero, no habrá sesiones, pero la actividad se retomará de nuevo el 11 de enero. La entrada será libre y gratuita, de 18.00 a 21.00 horas.

Cada cita contará con una orquesta diferente que animará el ambiente e invitará al público a bailar en compañía. Estos encuentros festivos forman parte del compromiso del Ayuntamiento de Bilbao con el envejecimiento activo, fomentando la actividad física, el encuentro social y el bienestar emocional de las personas mayores.