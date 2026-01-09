El bailaor Paco Mora compartirá con el público su proyecto 'Flamenco para recordar' en un encuentro en Bilbao. - DEVELOPPE DANTZA

El bailaor malagueño Paco Mora mantendrá el próximo 15 de enero un encuentro abierto al público en la Sala BBK de Bilbao, en el que compartirá su proyecto 'Flamenco para recordar', con el que su madre, a los 87 años y con alzhéimer, "pudo al fin cumplir su sueño de infancia de ser bailaora", según han explicado desde la organización.

En este encuentro, que se desarrollará a partir de las siete y media de la tarde con acceso libre hasta completar aforo, Mora explicará "el origen, desarrollo y dimensión humana y terapéutica" de su proyecto 'Flamenco para recordar'.

Se trata, según han destacado la organización, de una iniciativa "pionera en la utilización de la música y la danza -en concreto, el flamenco y la copla-, como herramientas de acompañamiento y estimulación para personas ancianas con deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas".

El encuentro de Bilbao se enmarca en las actividades paralelas previas al II Concurso Internacional Developpe Dantza, que tendrá lugar en la Sala BBK) del 22 al 25 de enero, con el apoyo de BBK, el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia.

PACIENTES Y CUIDADORES

'Flamenco para recordar' nació de la experiencia personal del bailaor como cuidador de su madre, Carmen Mora, nacida en Málaga en 1931 y diagnosticada de Alzheimer en 2014. En la charla, se abordará el proceso creativo y terapéutico del proyecto, así como "los beneficios emocionales, físicos y cognitivos" que la música y la danza generan no solo en los pacientes, sino también en su relación con familiares y cuidadores.

"Yo notaba que, cuando escuchábamos coplas o íbamos a ver flamenco, que los recuerdos se le activaban: lo mismo se arrancaba a cantar la letra de una canción que ni yo mismo sabía, que recordaba durante más tiempo del habitual lo que habíamos vivido juntos viendo un espectáculo. Era evidente que aquello la estimulaba cognitivamente", recuerda Mora.

El bailaor decidió, poco después de asumir la dirección del Centro Artístico de Badajoz en 2013, "aparcar" su carrera artística para dedicarse al cuidado de su madre enferma y se sacó el título de auxiliar sociosanitario y el grado de musicología "buscando nuevas formas de acompañarla y mantener activa su mente".

Ese proceso entre madre e hijo se convirtió en el proyecto terapéutico 'Flamenco para recordar', que comenzó a aplicarse en centros asistenciales y recibió diversos reconocimientos en el ámbito geriátrico, han recordado desde Developpe Dantza.

Según han relatado, Paco Mora concibió el espectáculo 'Flamenco para recordar. Coplas de un recuerdo' después de que su madre le confesara que tenía "un gran dolor" por no haber cumplido su sueño de niña de ser bailaora ya que, "en la Málaga de los años 40, su padre le había quitado la ilusión con el simple razonamiento de que 'su hija no podía ser una puta'".

Así, Carmen Mora, "a los 87 años, con Alzheimer, en silla de ruedas, con un brazo paralizado y las dos caderas rotas, cantó, bailó y, sobre todo, disfrutó" de su debut sobre los escenarios en septiembre de 2018 en Almendralejo (Badajoz). El espectáculo, "mezcla de teatro, flamenco, danza, copla e improvisación", narraba la enfermedad desde la perspectiva del cuidador, con "una mirada honesta, dura y esperanzadora a la vez".

La función, en la que Paco y Carmen Mora estaban acompañados por otros seis artistas en escena, giró por diversos teatros del Estado y tuvo una continuación ('E.A.'). Además, todo el proceso se plasmó también en un documental rodado entre 2019 y 2020, 'En mis zapatos' de Pedro Morato, estrenado en el Festival de Málaga en 2023, dos años después del fallecimiento de Carmen Mora.