La Banda Municipal de Música de Bilbao vuelve este sábado al Euskalduna con piezas de Antonín Dvorák y Otto M. Schwarz - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Bilbao ofrecerá este domingo, 22 de noviembre, a partir de las 12.00 horas, un nuevo concierto de su temporada 2026-2027, 'Caminos', en el Auditorium del Palacio Euskalduna, con un programa que recorrerá distintos paisajes y territorios musicales con la Sinfonía no 9 'Del Nuevo Mundo' y 'Around the World in 80 Days'.

El concierto comenzará con la Sinfonía número 9 'Del Nuevo Mundo', de Antonín Dvorák, una de las composiciones más populares del repertorio sinfónico, estructurada en cuatro movimientos: 'Adagio-Allegro molto', 'Largo', 'Scherzo. Molto vivace-Poco sostenuto' y 'Allegro con fuoco'.

La segunda parte estará protagonizada por 'Around the World in 80 Days', del compositor austríaco Otto M. Schwarz, una partitura de carácter descriptivo que continuará el recorrido sonoro y enlazará con el espíritu viajero que inspira la presente temporada de la formación bilbaína, ha informado el consistorio.

La dirección correrá a cargo de Xavier Puig i Ortiz, director del Orfeó Català y del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, así como director residente de la Orquestra Simfònica del Vallès y principal director invitado de la Orquestra de Girona.

Las entradas para el concierto están disponibles en las taquillas del Palacio Euskalduna, a través de su página web, así como en los cajeros de Kutxabank.

Tras esta actuación, la Banda Municipal de Música de Bilbao continuará su temporada el viernes 4 de diciembre, a las 18.30 horas, en el Auditorio del Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga, bajo la dirección de Iñaki Urkizu.