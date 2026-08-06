La bandera amarilla luce este jueves en Gaztetape de Getaria y Ondarreta de San Sebastián por medusas y carabelas

Archivo - Playa de Ondarreta, en Donostia-San Sebastián - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera amarilla luce este soleado jueves en las playas Gaztetape de la localidad guipuzcoana de Getaria y Ondarreta de Donosti-San Sebastián por la presencia de medusas y carabelas portuguesas.

Según informa Cruz Roja Gipuzkoa que gestiona el servicio de salvamento del arenal Gaztetape de Getaria la bandera amarilla ondea este jueves debido a la presencia de medusas y al oleaje.

Los arenales de Zurriola y Ondarreta en San Sebastián, Antilla en Orio, Zarautz, Malkorbe de Getaria, Santiago e Itzurun de Zumaia, también lucen enseña amarilla.

La bandera verde ondea en Hondarribia y en La Concha de San Sebastián. Del resto de arenales guipuzcoanos no se dispone de datos. La temperatura media del agua está en 24 grados y la pleamar ha sido a las 10.20 horas mientras que la bajamar será a las 16.40 horas.