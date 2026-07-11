Baño permitido en todas las playas de Bizkaia excepto en Toña, y con medusas en Ereaga, Barinatxe, Arriatera y Laidatxu

Archivo - Playa de Ereaga, en Getxo (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El baño está permitido este sábado en todas las playas de Bizkaia, en las que ondean las banderas verde o amarilla, excepto en Toña, con bandera roja de prohibición. Además, Ereaga, Barinatxe, Arrietara-Atxabiribil y Laidatxu presentan medusas, aunque el baño está permitido según los datos de Cruz Roja.

Las playas de La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio y Laga presentan bandera amarilla, mientras que el resto (Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Laidatxu, San Antonio, Laida, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri) tienen bandera verde de baño libre.

La temperatura del agua es de 22 grados y la ambiental de 20. La bajamar se ha producido a las 08.20 horas y la pleamar se espera para las 14.48 horas.