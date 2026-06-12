Baño permitido en todos los arenales vizcaínos excepto en Bakio y Toña

Archivo - Playa de La Arena (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bizkaia permite este viernes el baño en todos sus arenales, excepto en las playas de Bakio y Toña en las que ondea la bandera roja de prohibición, según los datos aportados por la Cruz Roja en el territorio.

La bandera verde ondea en las playas de Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Ea, Ogella, Isuntza y Karraspio. En el resto se establece el baño con precaución: La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Laidatxu, San Antonio, Laida y Laga.

La temperatura del agua es de 18 grados de media. La pleamar está prevista para las 14.54 horas y la próxima bajamar a las 21.00 horas, según ha indicado.