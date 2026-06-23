Baño prohibido en la playa vizcaína de Toña y precaución en Las Arenas y Ereaga

Archivo - Socorristas en una playa de Bizkaia con bandera roja. - CRUZ ROJA - Archivo

BILBAO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El baño está prohibido este martes únicamente en la playa vizcaína de Toña, donde ondea la bandera roja, mientras que en los arenales de La Las Arenas y Ereaga hay bandera amarilla, por lo que se recomienda entrar en el agua con precaución, según los datos facilitados por Cruz Roja Bizkaia.

En el resto de playas, La Arena, Arrigunaga, Goorondatxe (Azkorri), Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Bakio, Aritzatxu, Laidatxu, San Antonio, Laida, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri la bandera es verde, por lo que el baño es libre.

La última pleamar se ha producido a las 11.40 horas y la próxima bajamar será a las 17.30 horas. La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 21 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 32 grados.